В сентябре Землю накроет самая мощная в 2020 году магнитная буря

Магнитная буря в сентябре будет длиться несколько дней подряд
Магнитная буря в сентябре будет самой мощной в этом году. Кроме того, она продлится несколько дней подряд. Специалисты назвали дату геошторма, рассказали, кому нужно опасаться метеоударов и что сделать, чтобы здоровье в эти дни не пострадало.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, пик мощного удара придется на 27 сентября, но метеоволнения затянутся на несколько дней - с 25 по 28 число.
Магнитной, или геомагнитной, бурей называют возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток.
Геомагнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой планеты.
Магнитные бури в сентябре (скрин: tesis.lebedev)
От магнитных бурь, в первую очередь, страдают люди с метеозависимостью, пожилые, те, кто страдает болезнями сосудов, сердца, гипертоники. Врачи советуют держать под рукой необходимые лекарства в опасные дни.
В период геомагнитных волнений возможен упадок сил, головная боль, которая переходит в мигрень, прыгает давление, возникают проблемы со сном. Особенно опасным днем в ближайшей перспективе станет 27 сентября, но самочувствие может ухудшиться до этой даты и после нее.
В эти дни вам нужно меньше времени находится под воздействием открытых солнечных лучей. Но это правило, в первую очередь касается летнего времени. Эксперты советуют выходить на прогулки, но лучше утром и вечером.
Сделайте с утра легкую зарядку, затем - контрастный душ. А вечером примите расслабляющую теплую (но не горячую) ванную.
Днем старайтесь избегать стрессов, лишних физических нагрузок и не перетруждайтесь.
Что касается питания, то рекомендации здесь универсальны: пейте побольше воды, исключите сладости, соленую и острую пищу. Откажитесь от алкоголя, курения и поменьше пейте кофе.
Отметим, что ранее кардиологи рассказали, как избавиться от метеозависимости раз и навсегда.