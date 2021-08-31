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В сентябре нас ждут опасные дни: астрологи назвали даты

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Вторник 31 августа 2021 13:27
В сентябре нас ждут опасные дни: астрологи назвали даты Фото: Астрологи назвали самые опасные даты в сентябре 2021 (freepik.com)
Автор: Styler

В сентябре 2021 года будет несколько опасных дней, которые могут сильно испортить наши дела в различных сферах жизни. Не стоит в эти дни полностью закрываться от внешнего мира, но вот осторожность проявить стоит обязательно.

В какие дни стоит быть более осторожными, от каких именно дел стоит удержаться – рассказали эксперты портала Dailyhoro.

10 сентября

В этот день люди будут склонны к суете, не будут выполнять свои обязательства и обещания, а также более обычного будут склонны к слабости и лени. Все запланированное из-за этого пойдет кувырком, могут сорваться важные планы.

11 сентября

Положение планет спровоцирует неприятности в отношениях – возможны ссоры, недоверие, ревность. Недавно начатые отношения могут разрушиться. Постарайтесь в этот день держаться подальше от своего партнера, не предъявлять ему претензии и упреки.

15 сентября

Этот день астрологи называют датой дисгармонии и дисбаланса, так как планеты сойдутся в гремучей смеси. Последствия могут проявляться после этого дня еще полтора месяца. Обострятся самые вредные привычки, люди будут склонны рисковать понапрасну. Повысится вероятность измен и создания новых любовных треугольников.

21 сентября

Полнолуние в Овне. Такой день сам по себе бывает довольно сложный, но в огненном знаке он становится еще и опасным. Не выходите за пределы собственной зоны комфорта, занимайтесь простыми делами, а лучше – отдохните.

27 сентября

Начало ретроградного Меркурия. Этот день станет периодом мрачной хандры – на первый план выйдут плохие воспоминания и старые обиды. Настроение будет меняться в хаотичном порядке – от жуткого раздражения до невероятной эйфории.

Напомним, ранее мы писали о том, какой прогноз дали астрологи на ближайшую неделю по картам Таро.

А также мы рассказывали о том, кому из знаков Зодиака первые дни осени подарят крутые перемены.

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