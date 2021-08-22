В сентябре 2021 ударят две сильные магнитные бури: даты

Даты сентябрьских магнитных бурь

Первая магнитная буря прогнозируется на 6 сентября. Специалисты говорят, что она будет довольно сильной.

Далее магнитосфера успокоится и будет такой почти до конца месяца. Следующий мощный удар ожидается 26 сентября.

Отметим, что под понятием "магнитная буря" подразумевают

В первую очередь влияние явления чувствуют на себе метеозависимые люди. Также в группе риска люди с сердечно-сосудистыми болезнями, в том числе гипертоники и гипотоники, люди с хроническими недугами, психически нестабильные.

Врачи говорят, что в период сильной магнитной бури голова может разболеться даже у людей, считающих себя полностью здоровыми.

Чаще всего приближение бури чувствуется еще до ее пика. Люди могут испытывать головные боли, начинают ныть старые травмы, обостряются хронические недуги, "скачет" давление, может нарушаться сердечный ритм.

В эти периоды может быть бессонница, тревожность, беспричинная усталость, прочая специфическая симптоматика - апатия или наоборот - возбужденность, раздражительность.

Как защитить себя от влияния магнитной бури

Врачи советуют заранее подготовиться к приближающейся бури. Необходимо следить за своим состоянием, контролировать давление, наблюдать за любыми изменениями состояния, а также держать необходимые лекарства рядом.

Отмените важные встречи, мероприятия, принятие серьезных решений. Не перетруждайтесь как физически, так и эмоционально, избегайте стрессовых ситуаций.

Вот несколько советов, как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье: