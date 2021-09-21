Сенцов объяснил слова сестры, которая обматерила Украину: "это очень горько"

Также он попросил прощения у всех, кого возмутили и задели грубые слова Каплан в сторону Украины.

"Мне жаль, что моей двоюродного сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько", - говорится в публикации.

Кинорежиссер напомнил, что его сестра долгое время занималась вопросом его освобождения из застенок в России, оказывала большую поддержку, а также призвал украинцев отнестись к нынешним резким словам Натальи с пониманием.

"Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время", - отметил Сенцов.

Напомним, Наталья Каплан около двух лет назад получила гражданство Украины, а прожила в стране 5 лет.

Сегодня она эмоционально раскритиковала Украину, назвала вероятно "худшей страной для эмиграции" и посоветовала сюда не приезжать. Также Каплан, по всей видимости, собирается возвращаться в РФ. В ответ на бурную реакцию в сети и комментарии она уточнила, что "Путину продаваться не будет", которого считает своим личным врагом.

Наталья Каплан, двоюродная сестра Олега Сенцова (фото: facebook.com/skorost.zvuka)