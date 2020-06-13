Семья погибшего в ДТП Захарова отреагировала на извинения Ефремова

Артист Михаил Ефремов совершил ДТП, после которого решил попросить прощения у семьи погибшего. Родственники отреагировали на видеоролик и высказали свое мнение касательно данного вопроса.

Семья погибшего оказалась категоричной, принимать извинения и деньги от Михаила Ефремова отказывается. Об этом сообщил их адвокат, передает Telegram-канал Life Shot.

"Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - указано в сообщении.

Юрист судебного блока Investment Service Ukraine Владимир Пищида считает, что избежать уголовной ответственности не удастся из-за значительного объема доказательной базы в материалах уголовного дела и признания Ефремовым вины в суде при избрании меры пресечени.

Напомним, что Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы 8 июня. Знаменитый российский артист находился в нетрезвом состоянии за рулем и с трудом держался на ногах.

Михаил Ефремов пересек сплошную линию и столкнулся с автомобилем, в котором находился Сергей Захаров. Мужчину зажало в машине, и он сильно пострадал. Рано утром 9 июня он скончался в одной из московских клиник.

Напомним, что Ефремов записал видео с раскаянием.