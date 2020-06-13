ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Семья погибшего в ДТП Захарова отреагировала на извинения Ефремова

STYLERПерсоны    13.06.2020 - 14:45
Семья погибшего в ДТП Захарова отреагировала на извинения Ефремова
ДТП с Ефремовым (Фото: facebook.com/TheatreSovremennik)

Близкие погибшего не хотя принимать помощь от Ефремова

Артист Михаил Ефремов совершил ДТП, после которого решил попросить прощения у семьи погибшего. Родственники отреагировали на видеоролик и высказали свое мнение касательно данного вопроса.

Семья погибшего оказалась категоричной, принимать извинения и деньги от Михаила Ефремова отказывается. Об этом сообщил их адвокат, передает Telegram-канал Life Shot.

"Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - указано в сообщении.

Юрист судебного блока Investment Service Ukraine Владимир Пищида считает, что избежать уголовной ответственности не удастся из-за значительного объема доказательной базы в материалах уголовного дела и признания Ефремовым вины в суде при избрании меры пресечени.

Напомним, что Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы 8 июня. Знаменитый российский артист находился в нетрезвом состоянии за рулем и с трудом держался на ногах.

Михаил Ефремов пересек сплошную линию и столкнулся с автомобилем, в котором находился Сергей Захаров. Мужчину зажало в машине, и он сильно пострадал. Рано утром 9 июня он скончался в одной из московских клиник.

Напомним, что Ефремов записал видео с раскаянием.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Александр Ефремов
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь