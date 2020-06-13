Сім'я загиблого в ДТП Захарова відреагувала на вибачення Єфремова

ДТП з Єфремовим (Фото: facebook.com/TheatreSovremennik)

Близькі загиблого хоча не приймати допомогу від Єфремова

Артист Михайло Єфремов скоїв ДТП, після якого вирішив попросити вибачення у сім'ї загиблого. Родичі відреагували на відеоролик і висловили свою думку щодо даного питання.

Сім'я загиблого виявилася категоричною, приймати вибачення і гроші від Михайла Єфремова відмовляється. Про це повідомив їхній адвокат, передає Telegram-канал Life Shot.

"Представники родини мають намір йти до кінця, домагаючись справедливого рішення суду. Таким чином, вибачення родиною де-факто не прийняті. Якщо пан Єфремов хоче зробити якийсь внесок у боротьбу з пияцтвом за кермом - це його особиста ініціатива, але про мирне врегулювання говорити занадто пізно, і грошову компенсацію, про яку йшла мова в ролику, ми не приймемо", - зазначено в повідомленні.

Юрист судового блоку Investment Service Ukraine Володимир Пищида вважає, що уникнути кримінальної відповідальності не вдасться із-за значного обсягу доказової бази в матеріалах кримінальної справи і визнання Єфремовим провини в суді при обранні запобіжного пресечени.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов потрапив в аварію в центрі Москви 8 червня. Знаменитий російський артист знаходився в нетверезому стані за кермом і насилу тримався на ногах.

Михайло Єфремов перетнув суцільну лінію і зіткнувся з автомобілем, в якому знаходився Сергій Захаров. Чоловіка затисло в машині, і він сильно постраждав. Рано вранці 9 червня він помер в одній з московських клінік.

Нагадаємо, що Єфремов записав відео з каяттям.

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Автор: Дарья Русина