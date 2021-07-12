Семья Меладзе снова вляпалась в скандал: сестра Валерия и Константина оказалась "содержанкой"

Семья Меладзе снова оказалась в эпицентре скандала. На этот раз выяснилось, что сестра Валерия и Константина - Лиана Меладзе была "на содержании" у бизнесмена и мужа солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой.

В чем суть скандала с Лианою Меладзе

Все началось с негативного комментария в адрес продюсерского лейбла Velvet Music, основанного Аленой Михайловой и Лианой Меладзе.

Лейбл обвинили в том, что он наживается на артистах, выжимая из них все что можно и обрекая по факту на нищенское существование. В частности, поклонник вступился за певицу Ёлку (Елизавету Иванцив), подопечную Velvet Music.

"Velvet Music - хапуги ненасытные! Почему талантливая Ёлка у вас снимает сториз на скамейке с чашкой кофе, а бестолковая Оля Бузова - на Каймановых и Сейшеловых островах? Потому что вы обкрадываете артистов, накинули хомут, и глотка воздуха нет! Позор вам!" - написал комментатор.

Фото: Валерий и Лиана Меладзе (vokrug.tv)

Елка промолчала, а вот солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева, продюсерством которой также занималась Лиана Меладзе, решила вступиться.

"Наконец-то настало время сказать правду. Я бы никогда не решилась, но этот пост сегодня придал мне храбрости. Да, все эти годы компания Velvet Music наживается на артистах, которые вынуждены влачить нищенское существование. Питаться исключительно фастфудом и делать вид, что им это нравится. Сидеть на лавках вместо того, чтобы сидеть на Сейшелах, пить дешевое игристое вместо шампанского и покупать концертные костюмы за свои деньги", - написала Плетнева.

Сестру Меладзе "содержал" муж Плетневой

Источник издания говорит, что высказывания Плетневой имеют право быть, так как по факту ее муж-бизнесмен Кирилл Сыров (в браке с 2005 года) фактически содержал лейбл сестры Меладзе.

"Кирилл также вливал очень много бабла в Velvet Music, чтобы Алена Михайлова и Лиана Меладзе занимались продвижением "Винтажа". Сами они в этот проект ничего не вкладывали. Тем не менее сотрудничество с ними было для Плетневой очень выгодным. Тогда огромной популярностью пользовалась группа "ВИА Гра" Кости Меладзе. Ее не всем каналам давали. А через Лиану Меладзе можно было решить этот вопрос. И за счет этого она везде пропихивала их с Аленой Михайловой проекты - "Uma2rmaH", "Чи-Ли", тот же "Винтаж", - говорится в сообщении.