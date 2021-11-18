Семейный врач уволился: как об этом узнать и что делать

Семейные врачи перед тем, как уволиться, предупреждают об этом своих декларантов, то есть тех, с кем подписали декларацию. Обычно вместо себя они предлагают своего коллегу.
Так, если человек соглашается, то подписывает новую декларацию. Новый семейный врач может работать в этой или в другой поликлинике, пишет helsi.me.
Также есть случаи, когда ни один из этих вариантов не подойдет.
Тогда в таком случае необходимо зайти на сайт helsi.me и просмотреть врачей в опции "Врач принимает декларации". Или же на главной странице портала найти раздел "Декларация с врачом".
Далее нужно выбрать врача, который вам понравился, и записаться к нему на прием и в назначенное время прийти с паспортом, идентификационным кодом и номером телефона.
Отмечается, что в процессе подписания декларации врач распечатает вам бумажный экземпляр декларации. Важно проверить, все ли данные указаны правильно и только тогда подписать декларацию. Также на приеме врач попросит подтвердить ваш профиль.
После этого необходимо зайти в приложение helsi.me и в разделе "Мой врач" убедитесь, что все оформлено правильно.
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