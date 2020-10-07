Семейный врач о ситуации с COVID-19 в Киеве: больные шатаются везде

Доктор рассказала о ситуации с коронавирусом в столице (фото: УНИАН)

Семейный врач из Киева сообщила о проблемах с COVID-19 в столице

Столичные врачи очень пессимистично настроены по поводу сценария развития коронавируса в Украине. Они считают, что количество больных будет только увеличиваться. Такого же мнения придерживается и семейный врач из Дарницкого района Киева Марина. Д. По словам медика, очень многие больные пациенты гуляют по городу, о результате теста узнают с опозданием, и в это время заражают других.

"У меня в очереди на прием ежедневно десятки больных COVID-19. Проблема еще в том, что результаты тестов, которые свидетельствуют о наличии у человека коронавируса, приходят с опозданием, обычно через 5-6 дней. Сделать его также удается не сразу. В это время уговорить пациента самоизолироваться практически невозможно. Человек приходит в больницу и заражает других: тех, кто в очереди, с которыми едет, например, в маршрутке и т.д. Это действительно большая проблема ", - рассказала семейный врач ТСН.

По словам врача, очень большая проблема в Киеве сейчас с госпитализацией. Одного больного мужчину "скорая" катала 6 часов по городу, в больницах не было места и нигде не хотели его брать. Так пациента и привезли обратно домой.

К счастью, очень многие украинцы болеют в легкой форме и им не нужна госпитализация, говорит медик.

"Вообще есть три основных течения коронавируса: первый - это когда страдает нос, у человека исчезает обоняние и вкус. Таких больше всего. Второй - это когда возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. И третий - когда все начинается с кашля. Последний ход сложный, так как он часто заканчивается осложнением в виде пневмонии ", - добавила доктор.

По словам Марины, количество больных в Украине будет увеличиваться и не стоит надеяться, что вирус уйдет.

Как мы писали ранее, киевский врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в конце октября.