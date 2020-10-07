Сімейний лікар про ситуацію з COVID-19 у Києві: хворі вештаються скрізь

Доктор розповіла про ситуацію з коронавірусом в столиці (фото: УНІАН)

Сімейний лікар з Києва повідомила про проблеми з COVID-19 у столиці

Столичні лікарі дуже песимістично налаштовані з приводу сценарію розвитку коронавірусу в Україні. Вони вважають, що кількість хворих буде тільки збільшуватися. Такої ж думки дотримується і сімейний лікар з Дарницького району Києва Марина. Д. За словами медика, дуже багато хворих пацієнтів гуляють по місту, про результат тесту дізнаються із запізненням, і в цей час заражають інших.

"У мене в черзі на прийом щодня десятки хворих COVID-19. Проблема ще в тому, що результати тестів, які свідчать про наявність у людини коронавірусу, приходять із запізненням, звичайно через 5-6 днів. Зробити його також вдається не відразу. В цей час умовити пацієнта самоізолюватися практично неможливо. Людина приходить в лікарню і заражає інших: тих, хто в черзі, з якими їде, наприклад, у маршрутці і т. д. Це дійсно велика проблема ", - розповіла сімейний лікар ТСН.

За словами лікаря, дуже велика проблема в Києві зараз з госпіталізацією. Одного хворого чоловіка "швидка" катала 6 годин по місту, в лікарнях не було місця і ніде не хотіли його брати. Так пацієнта і привезли назад додому.

На щастя, дуже багато українців хворіють в легкій формі і їм не потрібна госпіталізація, каже медик.

"Взагалі є три основні течії коронавірусу: перша - це коли страждає ніс, у людини зникає нюх і смак. Таких найбільше. Друга - це коли виникають проблеми з шлунково-кишковим трактом. І третя - коли все починається з кашлю. Останній хід складний, через те, що він часто закінчується ускладненням у вигляді пневмонії ", - додала доктор.

За словами Марини, кількість хворих в Україні буде збільшуватися і не варто сподіватися, що вірус піде.

Як ми писали раніше, київський лікар розповіла, скільки хворих COVID-19 буде в кінці жовтня.