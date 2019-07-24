Семейная жизнь не сложилась: почему Слава из НеАнгелов развелась с мужем

Слава из НеАнгелов совсем недавно развелась с мужем Эдгаром Каминским, а разговоры об их паре все время не утихают. Люди судачат о том, почему же все-таки такая прекрасная пара разорвала свои отношения. Теперь это стало известно.

Как оказалось, брак не выдержал испытания детьми и бытовыми проблемами. Об этом стало известно из решения суда о расторжении союза Эдгара и Славы Каминских. Отметим, что инициатором развода выступил сам Эдгар. В решении говорится о том, что у супругов, к сожалению, был разный взгляд на жизнь. В последнее время они жили в совместной квартире, как соседи, а не влюбленные супруги.

Фото: Супруги с детьми (plitkar.com.ua)

"Истец ссылается на то, что после рождения детей супруги начали отдаляться друг от друга, исчез интерес к жизни друг друга. Истец с ответчицей имеют разные характеры и взгляды на жизнь. В течение последнего времени стороны фактически проживают в одном помещении, но не поддерживают брачные отношения, не ведут совместное хозяйство. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможно, в связи с чем просил иск удовлетворить, брак расторгнуть", — говорится на сайте суда.

Напомним, что пара развелась в июле 2019 года, до этого звезду Славу и пластического хирурга Эдгара считали очень прочной семьей, которая не может распасться. От брака у них двое детей - трехлетняя дочь Лаура и четырехлетний сын Леонардо.

Как мы ранее писали, Славу Каминскую недавно заметили с загадочным мужчиной. Слава показала фотографию со своего дня рождения, который был 16 июля. На этом фото она счастливая позирует вместе с виртуозным пианистом Евгением Хамарой.

Ранее сообщалось о том, что Эдгара Каминского "разнесли" в сети из-за рассказа про маму.