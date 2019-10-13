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У сім'ї екс-нардепа сталася страшна трагедія: усі подробиці

STYLERПерсони    13.10.2019 - 09:19
У сім'ї екс-нардепа сталася страшна трагедія: усі подробиці
Помер син Марії Матіос (фото: facebook.com/maria.matios)

З життя пішов син Марії Матіос

10 жовтня в родині колишнього народного депутата і української письменниці Марії Матіос сталося горе: жінка втратила сина Олександра. Відповідний пост опублікований в соціальній мережі Facebook.

"24.11.1983 - 10.10.2019. Прости мені, єдиний Сину... може, замість тебе там повинна була бути я.... і поки всіх і все розсудить Бог, допоможи мені, Синку, сушити сльози за Тобою...",- написала Марія Матіос.

До речі, в повідомленні не вказано, що стало причиною смерті.

Світлина від Maria Matios.Помер син Марії Матіос (фото: facebook.com/maria.matios)

Підписників новина шокувала і вони тут же почали підтримувати сім'ю, висловлюючи своє співчуття:

  • Царство небесне! Дуже співчуваю... Це неймовірно боляче.
  • Співчуваю... Царство Небесне. А Вам сил пережити втрату!
  • Вічна пам'ять! Безмежна скорбота.
  • Щиро співчуваємо всім серцем Вашому горю. Світла пам'ять вашому синові. Обіймаємо.
  • Думками з Вами.

У сім'ї екс-нардепа сталася страшна трагедія: усі подробиці

Помер син Марії Матіос (фото: facebook.com/maria.matios)

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