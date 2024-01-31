Селін Діон зніме фільм про свою хворобу: перші подробиці

Селін Діон - відома канадська співачка, яка за своє життя змогла побудувати вражаюче успішну кар’єру та завоювати любов слухачів в усьому світі.

Подробиці фільму від Селін Діон, розкриває РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис співачки в Instagram.

Про що Селін Діон знімає свій фільм

Новий документальний фільм про Селін Діон має на меті розповісти про "Синдром жорсткої людини", неврологічний розлад, який власне, діагностували у самої співачки.

Amazon-MGM випустить стрічку під назвою "I Am: Céline Dion". Це фільм, який охоплює рік життя всесвітньо успішної співачки під час її боротьби з хворобою, яка вражає спинний і мозковий мозок.

Офіційний опис називає його емоційним, енергійним і поетичним любовним листом до музики, а Дженніфер Салке - керівник Amazon MGM Studios, хвалить його як «необроблене, інтимне зображення переломного часу.

Селін Діон зніме фільм про свою хворобу (фото: instagram.com/celinedion)

У 2022 році співачка розповіла що вона має справу з синдромом застиглої людини. Тоді Селін сказала, що спазми, пов’язані з цим захворюванням, впливають на всі аспекти мого повсякденного життя. Це завадило Діон виступати і тому вона різко скасувала всі майбутні тури.

"Ці останні кілька років були для мене таким викликом, шлях від виявлення свого стану до того, як навчитися жити з ним і керувати ним, але не дозволяти йому визначати мене. Коли шлях до відновлення моєї виконавської кар’єри триває, я зрозумів, як сильно мені не вистачало можливості бачити своїх шанувальників. Під час цієї відсутності я вирішив задокументувати цю частину свого життя, щоб допомогти іншим, хто поділяє цей діагноз", - каже Діон про місію фільму

Вона додала, що сподівається, що фільм підвищить обізнаність про цей маловідомий стан.

Цю важливу історію створив режисер Айрін Тейлор, який номінований на Оскар.

Селін Діон зніме фільм про свою хворобу (фото: instagram.com/celinedion)



