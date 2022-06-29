Эти секреты помогут привлечь деньги в жизнь: что нужно делать
Считается, что деньги - это не просто купюры и монеты, а энергия. Для того, чтобы деньги текли к человеку рекой, нужно соблюдать несколько правил.
Какие знаки говорят о богатстве, и что положить в кошелек для привлечения денег - читайте ниже.
Что делать, чтобы призвать деньги
Балуйте себя
Еще давно люди во всем себе отказывали и экономили на себе. В результате они были не счастливы.
Однако, как оказалось, деньги появлялись у тех, кто жил в удовольствии. В частности, те, кто не жил в комфорте, жили без денег.
Человек подсознательно программирует себя на безденежье ведь если деньги не доставляют радость, то они сами будут отдаляться от человека.
Важно баловать себя и делать это регулярно. Деньги должны приносить удовольствие, потому что они созданы для этого. Именно желание что-то хотеть - притягивает деньги.
Нужно принимать деньги с благодарностью
Если человеку что-то дают, то стоит благодарить и радоваться. Это также будет притягивать достаток в жизнь.
Стоит делать добро
Необходимо делиться своим состоянием с нуждающимися, если у вас есть такая возможность. Можно помочь детям - сиротам, бездомным или отдать деньги на благотворительность.
Стоит запомнить, если человек поможете, тогда Господь поможет получить то, чего он желает.
Знаки, которые говорят о богатстве
Всем известно, что если чешется левая ладонь, то это к деньгам. Однако говорят, что обязательно надо постучать рукой по столу, потому что не сбудется.
Также, если в дом залетела бабочка - это тоже к богатству. Ее ни в коем случае нельзя убивать, лучше открыть окно, чтобы она сама вылетела.
Кроме того, если человеку приснилась свинья, то это знак о скором богатстве. Это животное ассоциируют с богатством и благополучием.
Что положить в кошелек для привлечения денег
Есть несколько популярных талисманов, которые обычно вкладывают в кошелек, чтобы в нем водились деньги, среди них:
- Редкая или коллекционная монета. Это замечательный талисман, который привлечет в кошелек деньги;
- Банкноту с особым серийным номером. Считается, что купюры, номер которых заканчивается на цифру 8, приносят владельцу удачу;
- Листик мяты или хотя бы ее изображение;
- Желудь. По поверью, желуди аккумулируют в себе материальную энергию, поэтому приносят успех.
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