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Паралельна реальність київського метро. 4 таємниці, які приховує підземка

Метро - це чарівне місце для покоління комп'ютерних ігор (фото: РБК-Україна)
Автор: Фелікс Коркін

Метро вже давно стало локацією для фільмів жахів, трилерів та кіно про постапокаліпсис. Таємниче переплетіння тунелів, сходів та шахт - і майже гарантовано під землею є набагато більше, ніж позначено на схемі для пасажирів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало декілька незвичайних підземних локацій київського метрополітену, які за тими чи іншими обставинами стало недоступні для широкої публіки.

Командний бункер керування метрополітеном

У розпал "холодної війни" між США та СРСР виникла ідея побудувати секретний командний бункер у центрі Києва для потреб метрополітену. Щоб приховати будівництво, його почали за будівлею заводу "Арсенал".

Роботи тривали в три зміни, землю вивозили вночі у вантажівках, накритих брезентом. Коли основні роботи були завершені, СРСР розпався, і про секретне будівництво забули.

Тепер від цього проєкту залишилися лише котельня та заварений гратами вихід на перегін "Хрещатик-Арсенальна" (фото: go2.kiev.ua)

Закинуті тунелі 

В 1981 році почали будувати третю лінію київського метро - Сирецько-Печерську. Для пересадки на червону лінію виникли проблеми, тому вирішили побудувати нову станцію. Таким чином з’явилася станція "Театральна", розташована між "Хрещатиком" і "Університетом". Старі тунелі між цими станціями стали непотрібні, їх законсервували.

Довжина законсервованих тунелів - понад 300 метрів кожен (фото: go2.kiev.ua)

"Теличка" - зайва станція 

У 1990-х роках розпочалося будівництво станції "Телички". На ділянці між станцією "Видубичі" та Південним мостом звели дві платформи.

Проте в 1992 році роботи припинили. Причина зупинки - станція розташована в промисловій зоні з недостатнім пасажиропотоком.

Станом на 2020 рік проєкт було заморожено. 

Станція виглядає майже готовою, за винятком декору (фото: go2.kiev.ua)

Ціла секретна гілка метро

СЗГ - це службова з'єднувальна гілка метро, яка виконує важливі функції для безперебійної роботи київського підземного транспорту. Цей термін охоплює як шляхи від станцій до депо, так і окрему гілку, що проходить через центр міста.

У Києві службова гілка слугує своєрідним "містком" між трьома основними лініями. Вона забезпечує можливість переміщення поїздів, наприклад, з Святошинсько-Броварської лінії на Сирецько-Печерську. Також через цю гілку перевозять вагони, які потребують ремонту до Дарницького ремонтного заводу.

Крім того, СЗГ грає ключову роль у доставці нових вагонів. Вони прибувають залізницею на ТЧ-1 "Дарниця", потім подорожують по червоній лінії і, якщо призначені для синьої лінії, потрапляють туди через цей самий тунель.

Раніше ми писали про 5 таємничих підземних споруд України, які захоплюють дух.

Читайте також, як у Львові знайшли невідомий раніше тунель через все місто.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти "Київ Цікавий", "Рупор Київщини", Вікіпедія.

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