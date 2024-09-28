Секрети бездоганного звучання. 7 найкращих розумних колонок, які варто купити у 2024 році

У 2024 році розумні колонки стають невід'ємною частиною сучасних будинків, пропонуючи не лише якісне звучання, а й безліч розумних функцій. Вибір ринку величезний, і кожна модель пропонує щось унікальне - від неймовірного звуку до просунутого голосового управління.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 7 найкращих розумних колонок, які забезпечать ідеальне звучання та зможуть прикрасити ваш будинок у 2024 році.

Amazon Echo (5-го покоління)

Ціна: 2 599 гривень

Amazon Echo продовжує домінувати на ринку розумних колонок із випуском 5-го покоління пристрою. Відома своєю надійністю, Echo 5-го покоління поєднує в собі голосового помічника Alexa з покращеною якістю звуку та стильним дизайном.

Нова версія Echo має посилені баси та більш чіткі середні частоти, що робить її чудовим вибором як для прослуховування музики, так і для голосових команд. Великий набір навичок Alexa дозволяє керувати розумними пристроями, відповідати на запитання та навіть розважати іграми та історіями.

Amazon Echo (5-го покоління) (фото: Android Police)

Google Nest Audio

Ціна: 4 999 гривень

Google Nest Audio - ще один головний претендент у 2024 році, особливо для тих, хто глибоко інтегрований в екосистему Google. Колонка забезпечує чіткий та збалансований звук та адаптується до акустики вашої кімнати, гарантуючи високу якість аудіо незалежно від розташування.

Google Assistant, який керує Nest Audio, чудовий у пошукових можливостях та легко інтегрується з сервісами Google, такими як Календар, Карти та YouTube. Це також розумний домашній хаб, здатний керувати різними розумними пристроями.

Google Nest Audio (фото: RTINGS.com)

Apple HomePod mini

Ціна: 4 599 гривень

HomePod mini від Apple продовжує залишатися популярним вибором, особливо серед користувачів Apple. Ця компактна колонка перевершує очікування завдяки вражаючій якості звуку та глибокій інтеграції з екосистемою Apple.

Вона відмінно працює з Siri, Apple Music та HomeKit, що робить її ідеальною для користувачів iPhone, iPad та Mac. HomePod mini також оснащена системою Intercom, яка ідеально підходить для спілкування між різними кімнатами у будинку.

Apple HomePod mini (фото: What Hi-Fi)

Sonos One (2-го покоління)

Ціна: 9 990 гривень

Sonos One 2-го покоління залишається лідером серед меломанів, які не бажають жертвувати якістю звуку. Ця розумна колонка підтримує як Amazon Alexa, так і Google Assistant, дозволяючи користувачам вибрати голосового помічника.

Sonos One є частиною великої екосистеми Sonos, що означає, що її легко інтегрувати з іншими колонками цієї фірми для створення аудіосистеми в багатьох кімнатах. Якість звуку виняткова, з глибокими басами, чистими середніми та чіткими високими частотами, що робить її чудовим вибором для любителів музики.

Sonos One (2-го покоління) (фото: ZDNET)

Bose Home Speaker 500

Ціна: 21 560 гривень

Bose асоціюється з високою якістю звуку, і стовпчик Bose Home Speaker 500 не є винятком. Ця колонка пропонує преміальний досвід прослуховування із широким звуковим полем, що заповнює кімнату.

Вона оснащена вбудованими Amazon Alexa та Google Assistant та підтримує як Wi-Fi, так і Bluetooth. Додаток Bose Music додає ще один рівень керування, дозволяючи користувачам керувати музикою на кількох пристроях Bose у домі.

Елегантний дизайн і алюмінієвий корпус надають їй вигляду висококласної розумної колонки.

Bose Home Speaker 500 (фото: TechRadar)

Harman Kardon Citation 200

Ціна: 11 800 гривень

Для тих, хто шукає портативний варіант, не жертвуючи якістю звуку, Harman Kardon Citation 200 є чудовим вибором. Ця розумна колонка пропонує насичене та потужне аудіо та оснащена Google Assistant.

Її захист від бризок за стандартом IPX4 робить її придатною для використання як у приміщенні, так і на вулиці, а вбудований акумулятор забезпечує до 8 годин відтворення на одній зарядці. Витончений дизайн та портативність роблять Citation 200 видатним варіантом у 2024 році.

Harman Kardon Citation 200 (фото: iPeople)

Amazon Echo Studio

Ціна: 10 990 гривень

Для тих, хто шукає 3D-звук, що занурює, Amazon Echo Studio виділяється як найпросунутіший пристрій Echo на сьогоднішній день. Echo Studio оснащена п'ятьма спрямованими динаміками, що створюють звук Dolby Atmos, що робить її ідеальною для меломанів, що люблять деталізовані просторові аудіоспоживання.

Alexa управляє Echo Studio, пропонуючи ті ж розумні функції, що й інші пристрої Echo, але з додатковою перевагою чудової якості звуку, що робить її придатною як для музики, так і для домашніх кінотеатрів.

Amazon Echo Studio (фото: Amazon)