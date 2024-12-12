Секрет гарного улову. При якій температурі риба найкраще клює взимку

Температура повітря від -5°C до -10°C

При температурі повітря від -5°C до -10°C риба зазвичай продовжує активне годування, але з певним уповільненням. У такі морози риба стає менш активною, але все ж виходить на годування, особливо в денний час, коли температура може бути трохи вищою.

Треба пам'ятати, що риба взимку схильна шукати більш комфортні умови і може переміщатися на великі глибини. На поверхню водойм риба зазвичай виходить у більш теплі дні, а при сильних морозах ховається в укриттях.

Температура повітря від -10°C до -15°C

Коли температура опускається нижче -10°C, риба стає ще менш активною. Однак це не означає, що клювання припиняється повністю. Наприклад, хижі риби, такі як щука чи судак, можуть клювати, але їх активність значно знижується.

У такі морози риба часто затримується на більш глибокому шарі води, де температура води ще не настільки низька. На поверхні риба буде уникати холоду і шукати місця з підводними джерелами тепла або біля течії.

Температура повітря нижче -15°C

При температурі нижче -15°C риба майже не активна і харчується вкрай рідко. Якщо рибалка все ж вирішить вийти на риболовлю в такі морози, йому потрібно бути готовим до довгого очікування покльовки, адже риба буде мінімально рухатися.

Риболовам доведеться шукати рибу в глибоких місцях водойми, де вона може ховатися від морозу. Варто пам’ятати, що такі морози можуть бути небезпечні не тільки для риби, але й для рибалки, тому завжди варто враховувати погодні умови.

Кльов залежно від температури повітря в різні години дня

Температура повітря впливає на активність риби не тільки залежно від того, наскільки холодно на вулиці, але й від часу доби. В ясні та холодні дні риба може бути більш активною в ранкові та вечірні години, коли температура найбільш комфортна.

Тоді як удень, коли температура підвищується, риба може виходити на годування, але загалом кльов все ж залишається слабким. Важливо прислухатися до температурних змін протягом дня і підлаштовуватися під них.

Як мінімальні морози впливають на вибір місця для риболовлі

При сильних морозах риба ховається в місцях, де температура води залишається більш стабільною. Наприклад, під льодовою корою або в місцях, де течія допомагає підтримувати більш теплі умови.

Це особливо важливо в умовах мінусових температур, коли риба не виходить на відкриті ділянки водойми. Риболовам слід враховувати такі особливості та орієнтуватися на глибокі ями та місця з течією, де риба знаходить укриття від морозу.