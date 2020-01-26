Секрет долголетия: назван способ продлить жизнь на десять лет

Продлить жизнь на десять лет можно благодаря регулярным физическим упражнениям и здоровому питанию. Об этом рассказали ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук.

Для исследования были взяты данные более ста тысяч 50-летних людей, которые были здоровыми. Дальше за их состоянием медики наблюдали на протяжении более 20 лет.

Ученые внимательно следили за тем, кто из участников страдал сердечно-сосудистым заболеванием, у кого появился рак или диабет второго типа, а также, в каком возрасте появилась болезнь и сколько в итоге прожил участник исследования.

Благодаря данному эксперименту эксперты определили основные факторы риска здоровья, которые включаю в себя курение, употребление умеренного количества алкоголя, нездоровое питание с большим количеством жира или сахара, низкую физическая активность, и избыточный вес.

Умеренной дозой алкоголя в исследовании называют 175 миллилитров вина или 375 миллилитров пива для женщин и 350 миллилитров вина или 750 миллилитров пива для мужчин.

Через данные факторы ученые выяснили, на сколько "здоровых лет" может рассчитывать человек, которому исполнилось 50 лет.

Женщины, у которых были следующие полезные привычки - правильное питание, физическая активность, полный отказ от курения и употребления алкоголя, а также поддержание нормального веса, - прожили в среднем 84,4 года. А женщины, которые не придерживались этих правил прожили 73,7 года.

Мужчины, которые вели здоровый образ жизни прожили в среднем 73,5 года, против 81,1 года, тех, кто не имел полезных привычек.

Напомним, что медики назвали новый симптом, который сигнализирует о серьезных заболеваниях. Эксперты утверждают, что внезапный обморок может сигнализировать о том, что с сердцем человека не все в порядке.

Ранее сообщалось о том, что специалисты назвали все ранние симптомы инфаркта миокарда. По данным американских ученых, сердечный приступ может маскироваться под симптомы других заболеваний.