Как сэкономить в Черную пятницу: топ-5 отличных способов

Черная пятница в 2019 году выпадает на 29 ноября. Как подготовиться к празднику распродаж и не потерять голову от скидок с печальными последствиями для кошелька – в подборке советов от Styler.

Лайфхак #1 Стратегия

Черная пятница – отличная возможность сэкономить и выгодно купить технику, одежду и еще очень большой ассортимент товаров. Но чтобы не растратить все деньги, погнавшись за низкими ценами, стоит заранее продумать, что действительно необходимо купить. Для этого составьте список желанных покупок, посоветуйтесь с близкими. Товары в таком списке следует разместить в порядке важности.

Фото: Для выгодного шопинга стоит составить список (pixabay.com/Leamsii)

Кстати, в Черную пятницу с большой скидкой можно приобрести несезонную одежду. К примеру, летнюю обувь, платья, легкие куртки и т.д. Если у вас есть такая необходимость, отдельную позицию "на будущее" рекомендуется отвести именно для таких вещей.

Лайфхак #2 Разведка

Реклама Черной пятницы практически во всех магазинах стартует за несколько недель до распродажи. Торговые сети заманивают покупателей скидками и акциями.

После составления плана покупок отправляйтесь на разведку цен. Узнайте стоимость желанных категорий товаров до начала распродаж, и какие скидки на них планируются 29 ноября. Сравните цены в нескольких магазинах.

Перед Черной пятницей нужно пройтись по магазинам,узнать цены и ассортимент (фото: pixabay.com/jarmoluk)

Лайфхак #3 Планирование

Следующим шагом для выгодных покупок в Черную пятницу является планирование бюджета. Четко определитесь с суммой, которую собираетесь потратить. В день распродажи не берите с собой денег больше установленного лимита, чтобы не поддаться на хитрые маркетинговые уловки. На банковской карте также можно установить ограничение.

Лайфхак #4 Правила шопинга

Самый большой ассортимент товаров в магазинах на Черную пятницу будет в момент их открытия. Поэтому в магазин стоит прийти заранее. К примеру, в США торговые центры открываются в полночь Черной пятницы, а очереди перед ними выстраиваются за несколько часов до старта распродаж.

Делайте покупки быстро. Задумываясь и выбирая в день скидок, можно остаться без нужного размера или вовсе не успеть купить товар. Избежать этого поможет заранее составленный список.

На шопинг лучше идти с хорошо подготовленными напарниками. Распределите, кто и что должен купить, и отправляйтесь по разным отделам.

В Черную пятницу покупки нужно делать быстро (фото: pixabay.com/StockSnap)

Лайфхак #5 Покупки онлайн

Тем, кто собирается провести Черную пятницу в онлайн-магазинах, также стоит проанализировать ассортимент, цены и скидки. Кроме этого, заранее нужно ознакомиться с условиями оплаты и доставки, если требуется регистрация – создать аккаунт.

Преимуществом покупок в сети является не только отсутствие очередей, но также и возможность заранее отложить вещи в "корзину". А когда стартует распродажа - просто нажать на кнопку "купить".

Для быстрого мониторинга скидок в Интернете перед Черной пятницей воспользуйтесь сайтами-агрегаторами. На них представлены подборки украинских и зарубежных магазинов со скидками для разных категорий товаров.

Сообщения о распродажах и промокоды для выгодных покупок можно найти и в рекламных рассылках от онлайн-магазинов на e-mail.