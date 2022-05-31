"Сегодня йоркшир-терьера кушали": оккупанты с голодухи едят собак под Херсоном

Почему россияне едят украинских собак

"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – написал своему знакомому военный, расположившийся на временно оккупированной территории Херсонской области.

По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты "просто не могут доставить".

Друг россиянина сообщает в переписке, что росСМИ "рисуют только победы", на это солдат ему отвечает очень лаконично: "Пусть сюда идут и рисуют".

Чтобы добыть продукты, оккупант просит одолжить денег, но друг ему отказал, объяснив, мол, он сам на мели.

Скриншот переписки (СБУ)

Отметим, что это уже не первый случай, когда захватчики едят домашних животных.

Известно, что во время оккупации Киевской области они не брезговали ни котами, ни собаками, ни даже попугаями.