Сегодня украинцы чтят память жертв Голодомора: что нужно сделать и что нельзя забывать

В этот день в городах Украины проведут траурные мероприятия и тематические обсуждения, в церквях состоятся молебны, будет общенациональная минута молчания.

Каждый может дома зажечь свечу в память о миллионах убитых голодом украинцев - ее обычно выставляют перед окнами в начале темной поры суток.

Программа мероприятий в Киеве:

В столице Украины мемориальные мероприятия состоятся на территории Национального музея Голодомора-геноцида, который расположен по адресу улица Лаврская, 3.

15:30 - будет молитва с участием глав украинских церквей по жертвам искусственно организованного голода - ее проведут на площади возле Свечи памяти музея Голодомора.

16:00 - общенациональная минута молчания.

16:01 - обращение президента в День памяти жертв голодоморов, а также начнется акция "Зажги Свечу памяти"

"Моральная обязанность государства и общества перед прошлыми и последующими поколениями - помнить о каждом, кто погиб от голода, и передать память об этой трагедии", - отмечается в сообщении на сайте Украинского института национальной памяти.

27 ноября в Украине День памяти жертв Голодомора (фото: uinp.gov.ua)

Воспоминания очевидцев о Голодоморе в Украине

Также в УИНП приводят материалы с рассказами о событиях в период 1932-1933 годов, с воспоминаниями свидетелей и их семей о Голодоморе. Вот некоторые из них:

Рассказ Галины Плаксий о голоде в Винницкой области:

Семью Галины Плаксий Голодомор застал в селе Маньковцы, что под Винницей. А самой ей тогда было 6 лет. У девочки было тогда три сесты: 2-летняя Мария, 11-летняя Евдокия и 14-летняя Фросина. Родители имели землю, были очень хозяйственные. Чтобы выжить во время коллективизации, должны были отдать в колхоз скот и весь инвентарь, но каким-то чудом осталась корова - именно она и спасла семью.

"Страшные были времена, грустно даже вспоминать… Была на нашей улице тетя Ликера, по-уличному Халемиха, имела девочку. Но девочка ослабла без еды, опухла. Пришла тетя к нашей маме и просит: "Мартуся, дай хоть несколько бараболин, потому что ребенок голоден…". Мама и дала. Но девочка все равно скончалась. Много тогда по хатам пухло и умирало людей.

Некоторые спасались тем, что удавалось поймать в Буге или найти в лесу. Папа тоже ходили в Буг - ловили ракушки, и мы их дома варили… Весной люди обчесывали с береста молодые листья, толкли их, добавляли еще что-то и делали такие лепешки; их есть было нельзя - горькие и твердые, но ели, потому что голодные...

А на соседней улице женщина, Баранчиха, съела свое дитя. От голода сошла с ума… Ее забрала милиция… Страх Господень, что тогда было!.."

Рассказ Сергея Плачинды из Кировоградской области

Журналистка Галина Плачинда - дочь писателя и публициста Сергея Плачинды (из села Масляниковка, что под Кропивницким), передавала воспоминания своего отца о Голодоморе, из-за чего некоторые люди сходили с ума и совершали неописуемые ужасы - доходили до каннибализма.

Так, в его селе весной 1933 года последние живые дети умерли в колхозной столовой, наевшись сваренной из молодой крапивы баланды, но сам пятилетний Сергей просто чудом избежал такой участи - тогда его мама забежала в столовую, где орудовала повариха, схватила потерявшего сознание сына и убежала с криком: "Не дам этой людоедке сыночка моего загубить".

"…И второй эпизод. Удивительный. Он всегда у меня перед глазами. Лето 1933 года. Голода уже нет, но люди умирают страшной смертью: наедаются и получают заворот кишок. Невыносимые крики. Никакого медицинского надзора, помощи. А мама запирает меня в доме... Выглянул в окно, а на улице ни собака не лает, потому что поели собак, ни петух не запоет...

И еще меня стерегли две "бабушки", чтобы никто не похитил ребенка (потому что так погиб мой двоюродный братик)...

Называл я тех женщин бабушками, а на самом деле это были две молодые женщины - 27-28 лет. У одной от голода умерло двое детей, у другой - трое и мужья. Сторожили меня добровольно. С кочергой стояли на страже моей жизни..."

Фото: родители Сергея Плачинды Мария Федосеевна и Петр Максимович с маленьким Сережей на руках. 1932 год