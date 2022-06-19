Сегодня - День медика: лучшие поздравления в стихах

В 2022 году мы отмечаем его 19 июня. В этом году эта дата особенная, так как большинство медиков будут отмечать его на рабочем месте и на фронте, спасая раненых военных и гражданских. Спасибо вам за то, что вы делаете!

Лучшие поздравления в стихах

День медика праздник важный,

Об этом Вам скажет каждый.

Врачи, доктора, медсестры,

В работе отнюдь не просто.

Здоровыми будьте всегда,

Пусть Вас не коснется беда.

***

Всем медикам нашим желаем здоровья,

Спокойной работы, удачи в делах.

Смотрели на мир чтоб с теплом и любовью,

Чтоб время нашлось на полеты в мечтах.

Блестящих побед, достижений вам новых.

***

Пациентов Вам благодарных,

Премиальных Вам шикарных,

Заслуженных всегда похвал,

И знать, что Вы — профессионал!

***

Спасибо за дежурства по ночам,

За помощь и протянутую руку

Всем вам, кто носит звание врача,

Тем, кто прошел нелегкую науку.

Пусть вас судьба не обделит добром

За то, что вызвались служить врачом!

***

Лечить людей — профессия такая,

И нет ее почетней и важней,

И с праздником вас этим поздравляя

Мы вам желаем лишь погожих дней.

Жить с каждым днем пусть будет интересней,

И ваши пусть исполнятся мечты,

Когда не будет страха и болезней

А будет жизнь, улыбки и цветы!





С Днем медика вас поздравляю!

Пусть хватит вам воли и сил

Лечить пациента любого

Каким бы он сложным не был!

Пусть хватит надежды и веры,

Пусть хватит любви, теплоты,

На ноги поставить больного,

Уколы забыть и бинты!

Я знаю, что вы милосердны,

Сомнения нет — Гиппократ

С такими, как вы поработать

Был счастлив безумно и рад!

***





