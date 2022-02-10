Как сделать вяленые помидоры в микроволновке: вы больше не пойдете за ними в магазин

Ингредиенты:

Оливковое масло - 50 мл

Помидоры – 10 шт.

Прованские травы – 1 ч. ложка

Соль морская – 2 г

Чеснок – 4-5 зубчиков

Способ приготовления

Для вяленых выбирайте плотные мясистые помидоры. Их нужно тщательно помыть под проточной холодной водой, обсушить и разрезать пополам или на четвертинки.

Чайной ложечкой удалите семена. А потом подготовленные помидоры посолите по вкусу и посыпьте прованскими травами.

Выложите помидоры на плоскую тарелку, которая подходит для использования в микроволновой печи.

Поместите помидоры в микроволновку и готовьте 6 минут при максимальной мощности.

Дайте им остыть и слейте жидкость, если она образовалась. А через 2-3 минуты снова отправьте их на 6 минут в микроволновку.

Снова дайте им остыть и слейте жидкость, а потом отправьте их в третий раз на 6 минут в микроволновку.

Еще теплые вяленые помидоры аккуратно снимите с тарелки и переложите в чистую сухую банку. Добавьте туда чеснок (можно выдавить или нарезать тонкими пластинами).

И залейте растительным маслом так, чтобы помидоры были покрыты полностью.

Хранить такие помидоры нужно в холодильнике, если вы не собираетесь их сразу съесть. Но учтите, что очень долго они не простоят.

А вот еще один рецепт вяленых помидоров в микроволновке: