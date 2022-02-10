Как сделать вяленые помидоры в микроволновке: вы больше не пойдете за ними в магазин

Вяленые помидоры пришли к нам из Италии. Там помидоры сушат естественным путем на солнце. Но оказывается, такие помидоры можно приготовить очень быстро дома. И для этого не понадобится духовка, достаточно будет микроволновки.
Как приготовить вяленые помидоры в микроволновке – читайте в материале ниже.
Для вяленых выбирайте плотные мясистые помидоры. Их нужно тщательно помыть под проточной холодной водой, обсушить и разрезать пополам или на четвертинки.
Чайной ложечкой удалите семена. А потом подготовленные помидоры посолите по вкусу и посыпьте прованскими травами.
Выложите помидоры на плоскую тарелку, которая подходит для использования в микроволновой печи.
Поместите помидоры в микроволновку и готовьте 6 минут при максимальной мощности.
Дайте им остыть и слейте жидкость, если она образовалась. А через 2-3 минуты снова отправьте их на 6 минут в микроволновку.
Снова дайте им остыть и слейте жидкость, а потом отправьте их в третий раз на 6 минут в микроволновку.
Еще теплые вяленые помидоры аккуратно снимите с тарелки и переложите в чистую сухую банку. Добавьте туда чеснок (можно выдавить или нарезать тонкими пластинами).
И залейте растительным маслом так, чтобы помидоры были покрыты полностью.
Хранить такие помидоры нужно в холодильнике, если вы не собираетесь их сразу съесть. Но учтите, что очень долго они не простоят.
А вот еще один рецепт вяленых помидоров в микроволновке:
Напомним, ранее мы писали о том, что назван рецепт суперполезного супа, который дети едят с удовольствием.
А также рассказывали о том, что врач поделилась рецептом настойки от тибетских целителей.