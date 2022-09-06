Как сделать натуральный шампунь дома: существенно улучшит здоровье волос

После шампуня, который можно сделать дома, волосы будут как из СПА-салона. Для этого понадобится:

1 банан;

1 желток;

сок 1 лимона.

Этих компонентов будет достаточно для приготовления качественного продукта, но можно сделать действие шампуня еще более эффективной, добавив к нему 1 мл Д-пантенола и 5 капель экстракта облепихи и по ампуле витаминов В6 и В12.

Для того, чтобы сделать шампунь, снимите кожицу с банана и с помощью ножа очистите плод от верхнего вяжущего слоя.

После этого мякоть банана, желток и оставшийся сок лимона необходимо превратить в однородную массу с помощью блендера.

Хранить получившееся средство следует в холодильнике не более 2-3 дней. Кстати, использовать его можно не только как шампунь, а и как маску для волос.

Отметим, что среди недостатков такого шампуня можно выделить то, что он будет хуже промывать волосы в отличие от магазинного средства, содержащего химические добавки, способствующие тому, чтобы он давал больше пены и лучше очищал волосы. Однако эти добавки вредны для волос и кожи.

К тому же у домашних шампуней есть противопоказания к применению. Речь идет об индивидуальной непереносимости отдельных ингредиентов средства.