Что сделать с малиной, чтобы получить большой урожай

Прореживание

На 1 кв. м малинника приходится чуть больше 15-20 кустов. Важно помнить, что растение любит свет, поэтому большое количество посадок затенит их и урожай будет слабее.

Полив

В солнечные дни малину поливают раз в 2-3 дня.

Подкормка

В первые два месяца лета малине требуется удобрение.

Например, малина прекрасно растет, если внести суперфосфат. На ведро воды используют 2 ст. л. суперфосфата. Предварительно подкормки растворяют в небольшом количестве горячей воды. После этого компонент выливают в ведро с обычной водой. На каждый куст малины выделяют по 5 л средства.

Как получить большой урожай малины (freepik)

Также борная кислота позволит укрепить полученные завязи, что существенно увеличит урожай.

Чтобы подготовить подкормки, нужно в ведре воды развести два грамма борной кислоты и сразу раствором подкармливают растение.

Защита

Кроме того, важно защитить насаждения от стеблевой галлицы, которую еще называют малиновым комариком. Если ее игнорировать, она может погубить половину урожая.

Этот вредитель откладывает в стебли малины личинки, которые питаются камбиальным мягким слоем внутри стебля, отчего на нем образуется вздутие. В этом месте побеги легко ломаются.

Борьбу с этим вредителем надо проводить ежегодно, регулярно осматривая побеги.

Самыми эффективными средствами для борьбы с вредителями считаются химические препараты.