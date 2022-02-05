Что сделать, чтобы ковер не скользил по полу: действенные способы

Как закрепить ковер, чтобы он не скользил

В общем существует несколько приспособлений, которые смогут удержать ковер

Силиконовые наклейки

В частности, могут помочь специальные подложки. Приобрести их вы сможете в строительных магазинах. В наборе четыре элемента треугольной или прямоугольной формы. Эти элементы достаточно приклеить по углам коврика или по периметру, если у вас круглое изделие.

Подкладки под ковер

Такие подложки нужно выбрать в зависимости от размера ковра, его толщины и типа напольного покрытия.

Для ковров небольших размеров лучше тонкая подкладка, что составлять собой сетку. А для больших паласов подойдет натуральная подкладка из шерсти.

Ковровая лента

Такая лента предназначена не только для укладки напольного покрытия, но и для фиксации ковров.

Хорошо справляется с задачей удержания коврового изделия на месте, однако недолговечна. Чем чаще коврики будут сниматься для чистки, тем слабее они будут держаться. Нужно периодически менять куски старой ленты на новые.

Горячий клей

Используйте клеевой пистолет, чтобы нанести его на нижнюю сторону коврового изделия, и дождитесь, пока клей засохнет. Желательно оставить его на всю ночь до полного высыхания.

Мазки клея необязательно должны быть ровными, они в любом случае смогут зафиксировать коврик на полу.

Липучка

Обычная лента-контакт, используемая в создании текстиля, сможет зафиксировать ковер на любом покрытии. Однако необходимо убедиться в том, что одна из сторон липучки хорошо прикреплена к полу. Данное изделие можно приобрести в любом текстильном магазине.

Малярный скотч

Несколько слоев малярного скотча, наклеенного на все четыре угла коврового изделия, помогут удержать его на месте. Однако ленту придется периодически обновлять, потому что она со временем теряет клейкость.