Как сделать кислые мандаринки сладкими за 30 секунд: очень простой способ

В любой стране мандарины срываются с дерева и упаковываются для транспортировки еще зелеными. По дороге их южных стран в Украину плоды дозревают.

Но так происходит не всегда и порой они появляются на прилавках еще не полностью дозревшими. А продавцы не хотят упускать свою выгоду и начинают ими торговать.

По внешнему виду отличить спелые и не спелые мандарины практически невозможно. Единственное, что их отличает – это вкус. Спелые – сочные и сладкие, не спелые – кисловатые.

Способ первый

Дать мандаринам дозреть естественным путем. Положите их на подоконник с солнечной стороны на 2-3 дня. Мандаринам должно быть тепло. Этого времени бывает достаточно, чтобы они стали сладкими.

Способ второй – быстрый

Что же делать, если вы обнаружили кислоту в мандаринах перед приготовлением праздничного блюда или накануне вечеринки?

Есть быстрый способ – за 30 секунд. Поставьте мандарины в микроволновую печь на полную мощность буквально на полминуты. И они станут сладкими!

Кстати, таким способом можно сделать сладкими апельсины или виноград, которые немного не дозрели.