Где сделать в Киеве ПЦР-тест и сколько это стоит: список адресов

В Украине статистика заболеваний коронавирусом бьет новые антирекорды. За прошедшие сутки COVID-19 диагностирован у 1453 человек в стране. Многие украинцы интересуются, где можно пройти ПЦР-тест на коронавирус в Киеве.

Есть два способа. Если вам дает направление ваш семейный врач - тест будет для вас бесплатным, если нет - вы можете сделать это в частной клинике. Стоимость от 750 до 2000 гривен.

Вы можете расчитывать на бесплатный тест по направлению семейного врача в таких случаях:

когда у человека есть подозрение на коронавирус и присутствует симптоматика;

когда человек как бы здоров, но контактировал с инфицированным коронавирусом лицом - или дома, или на работе;

когда онкобольному пациенту надо ложиться в больницу на операцию.

Результат теста будет через двое суток.

"Человеку при наличии тестов могут сделать его на месте или направляют в ближайший пункт тестирования в районную поликлинику. И где-то через двое суток тест будет готов. Как долго делается тест, зависит от загруженности Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины на ул. Эстонской (туда отправляют весь собранный на исследование материал) ", —рассказали ТСН в Центре первичной медико-санитарной помощи №1.

Если вы делаете тест без направления врача

Дешевле всего сделать ПЦР-тест в ДНК лаборатории. Стоимость услуги 700 гривен, но есть большие очереди.

Отметим, что больных пациентов лаборатория не принимает - забор дистанционно (с явными признаками респираторного заболевания — лихорадка, кашель или предыдущий положительный ПЦР-тест). Чтобы сделать анализ, лаборатория выдает родственникам эпендорф (микропробирку) и зонд для дистанционного забора материала.

Записываться заранее не нужно - оформление пациента происходит на месте в порядке очереди. На сайте ДНК-лаборатории указаны адреса филиалов, телефоны и график работы. Все справки даются по телефону: 098 760 9021. Результат будет готов через день.

Также можно сдать тест в лаборатории Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, это вам обойдется в 890 гривен + 150 гривен за забор материала.

Забор материала для исследования проводится с 9:00 до 11:00 по адресу: вирусологическая лаборатория ул. Эстонская, 3, тел. 400-50-36, 427-33-74, 400-73- 54. Лаборатория работает с 8:00 до 20:00. Без выходных.

В лаборатории отмечают, что забор материала для исследования в другое время осуществляется по предварительному согласованию. Результат вы получите на следующий день.

В частных клиниках ПЦР-тест можно сделать от 740 гривен до 2500 гривен. Результат надо ждать один-два дня. У некоторых есть услуга - "Вызов медсестры на дом".

Что такое ПЦР-тест

Этот тест является наиболее точным и он делается на основе мазка со слизистой носа. Результат определяют по наличию ДНК или РНК коронавируса, поэтому вирус выявляется уже со дня заражения. Точность у ПЦР намного выше - около 99%. Подтверждать результат другим тестом нет необходимости.

Как мы ранее писали, страны Европы начинают снова возвращаться к жесткому карантину из-за второй волны коронавируса.