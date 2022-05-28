Как сделать кекс в микроволновке, если нет духовки: всего 5 минут!

Для приготовления вам понадобятся

Какао - 2 ст. ложки

Разрыхлитель - 1/4 ст. ложки

Молоко - 5 ст. ложек

Масло сливочное - 3 ст. ложки (можно заменить растительным)

Сахар - 4 ст. ложки

Мука - 4 ст. ложки

Ванильный сахар - по вкусу

Яйцо - 1 штука

Отметим, что ингредиенты рассчитаны на маленькую порцию выпечки, вы можете удвоить их - и получить более большой кекс.

Пошаговый рецепт приготовления

В миску просейте сухие ингредиенты - муку, какао-порошок и разрыхлитель. В отдельной тарелке разбейте яйцо, добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Перемешайте все вилкой или венчиком. Соедините сухие ингредиенты с жидкими и хорошо все перемешайте. В тесте не должно быть комочков.

Возьмите форму для кекса, смажьте ее маслом и вылейте тесто. Поставьте в микроволновку на 5 минут. Готовность попробуйте деревянной палочкой.

При желании вы можете смазать кекс кремом или шоколадной глазурью. Приятного аппетита.

Шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут (фото: 1000.menu)