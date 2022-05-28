Как сделать кекс в микроволновке, если нет духовки: всего 5 минут!

Если у вас нет духовки, а приготовить десерт к чаю очень хочется - попробуйте сделать кекс в микроволновке. Он готовится очень легко, а результат вас очень порадует.
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Отметим, что ингредиенты рассчитаны на маленькую порцию выпечки, вы можете удвоить их - и получить более большой кекс.
В миску просейте сухие ингредиенты - муку, какао-порошок и разрыхлитель. В отдельной тарелке разбейте яйцо, добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Перемешайте все вилкой или венчиком. Соедините сухие ингредиенты с жидкими и хорошо все перемешайте. В тесте не должно быть комочков.
Возьмите форму для кекса, смажьте ее маслом и вылейте тесто. Поставьте в микроволновку на 5 минут. Готовность попробуйте деревянной палочкой.
При желании вы можете смазать кекс кремом или шоколадной глазурью. Приятного аппетита.
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