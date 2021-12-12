Что сделать, чтобы елка дольше стояла и не осыпалась

Как продлить жизнь елке

Так, именно запах хвои в сочетании с запахом мандаринок создает ту же атмосферу чуда. Однако, чтобы новогодняя красавица не осыпалась за несколько дней, за ней нужно ухаживать.

Поэтому, специалисты подготовили специальные советы.

В частности, лучше покупать дерево не раньше, чем за 2 недели до Нового года. Идеально за неделю. Такая елка, скорее всего, достоит не только до 1 января, но и до Рождества.

Важно елке дать привыкнуть к новому для нее температурному режиму. Лучше всего дерево оставить в коридоре или в углу комнаты на 1 – 2 дня, обмотав низ ствола мокрой тряпкой.

Как правильно ухаживать за елкой (GettyImages)

Также перед установкой отрежьте пилой круг толщиной 2 сантиметра от нижней части ствола и просверлите отверстие по центру ствола. Такой способ поможет дереву лучше впитывать воду.

Кроме того, нужно поставить елку как можно дальше от тепла, а именно подальше от батарей и каминов.

К тому же регулярно доливайте воду. Дерево на каждые 2 сантиметра диаметра ствола впитывает 1 литр воды.