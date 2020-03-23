Как сделать антисептик из водки: подробная инструкция (фото)

Коронавирус в Украине продолжает заражать людей и уже известно о более, чем 70 случаях. Люди массово скупают всевозможные средства защиты, медицинские маски и учатся готовить санитайзеры и антисептики из подручных средств.

Группа швейцарских и немецких ученых провела исследование слабых и крепких алкогольных напитков с содержанием этанола и выяснила, что они убивают коронавирус COVID-2019 в концентрации в 30%.

Как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, в состав антисептиков для рук должно входить не менее 75-80% спирта. Такой раствор эффективен для большинства микробов и вирусов. В домашних условиях такой раствор можно изготовить только при наличии чистого спирта. Однако его в продаже уже давно нет.

Новое исследование алкогольных напитков доказывает, что в качестве основы для антисептика можно взять обычную водку, так как 30% концентрация этанола убивает коронавирус. Кроме водки для антисептика понадобится еще два ингредиента – перекись водорода 3% и глицерин.

Перекись водорода нужна для того, чтобы уничтожить споры, которые могут быть в таре после соединения всех ингредиентов раствора. А глицерин нужно добавлять для того, чтобы увлажнять компоненты кожи для повышения переносимости раствора.

Состав антисептика:

Водка – 350 мл

Перекись водорода – 15 мл (столовая ложка)

Глицерин – 5 мл (чайная ложка)

Как приготовить антисептик на основе водки

Не стоит для антисептика брать дорогие сорта водка, подойдут обычные. Водку можно налить в стопку и смочить стенки, чтобы глицерин не оседал на стекле. В стопку добавить остальные ингредиенты, перемешать и вылить обратно в бутылку.

После перемешивания ВОЗ рекомендует дать настояться раствору 72 часа, чтобы дать возможность уничтожить споры микроорганизмов, которые могут присутствовать в спирте или на посуде. Бутылку стоит пометить, чтобы никто не перепутал антисептик с обычной водкой.

Через 72 часа антисептик можно перелить в удобную тару и приспособить дозатор от жидкого мыла.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как быстро сделать маску для короткого выхода из дома.