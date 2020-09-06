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Счет на минуты: медики срочно ищут родственников мужчины с инсультом (фото)

Киев, Воскресенье 06 сентября 2020 11:57
Счет на минуты: медики срочно ищут родственников мужчины с инсультом (фото)
"Скорая помощь" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Медики разыскивают родственников мужчины, которого госпитализировали с кладбища

В Киеве 5 сентября на Лесном кладбище около 20:00 был госпитализирован пожилой мужчина. Сейчас он находится в больнице и не может поделиться информацией о родственниках. Мужчина смог только назвать свое имя. Для полноценного и качественного лечения медики разыскивают близких родственников мужчины.

Объявление о розыске родственников было опубликовано в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Поиск родственников! 5 сентября на Лесном кладбище около 20:00 был госпитализирован пожилой мужчина (инсульт). Смог только сказать, что зовут Василий, скорая отвезла на БСП", - говорится в сообщении.

Счет на минуты: медики срочно ищут родственников мужчины с инсультом (фото)

В Киеве срочно ищут родственников мужчины с инсультом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить, что недавно в Харькове из-за инсульта скончался пациент, лечившийся от коронавируса. В течение всего дня его возили из клиники в клинику, однако ни одна больница не согласилась помочь мужчине.

Также мы писали, что с 1 апреля 2020 года начался второй этап медреформы, по которому лечение инсульта и инфаркта, роды, помощь в сложных неонатальных случаях и обследования для раннего выявления рака будет оплачивать государство. Также была установлена стоимость для лечения инфаркта.

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