Сбросил 30 кг: лидер группы "ТИК" удивил своим видом

Об этом говорится в программе " Викриття " на YouTube-канале "Новини.LIVE".

Избыточный вес мешал играть с детьми и завязывать шнурки, а также проводить концерты, которые длились два часа. Он решил привести себя в форму, записался в фитнес-клуб, куда начал ходить со своей женой три раза в неделю, и занялся своим питанием.

Бронюк также занялся скандинавской ходьбой и придумал свою систему питания.

Скриншот с видео

"Я исключил полностью алкоголь и пытаюсь придерживаться правильного питания. Но, конечно, я не стал на 100 % поклонником здорового питания. У меня есть своя диета. Она называется "ПМЖ": попробуй меньше жрать и все у вас получится", - рассказал артист.

Виктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Виктор Бронюк с женой (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Виктор Бронюк сбросил 30 килограммов (видео: YouTube)