Сбросил 30 кг: лидер группы "ТИК" удивил своим видом
Виктор Бронюк рассказал, как ему удалось сбросить целых 30 килограммов. Ранее лидер группы "ТИК" весил 120 кг, но лишний вес мешал артисту жить полноценной жизнью.
Об этом говорится в программе "Викриття" на YouTube-канале "Новини.LIVE".
Избыточный вес мешал играть с детьми и завязывать шнурки, а также проводить концерты, которые длились два часа. Он решил привести себя в форму, записался в фитнес-клуб, куда начал ходить со своей женой три раза в неделю, и занялся своим питанием.
Бронюк также занялся скандинавской ходьбой и придумал свою систему питания.
Скриншот с видео
"Я исключил полностью алкоголь и пытаюсь придерживаться правильного питания. Но, конечно, я не стал на 100 % поклонником здорового питания. У меня есть своя диета. Она называется "ПМЖ": попробуй меньше жрать и все у вас получится", - рассказал артист.
Виктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)
Виктор Бронюк с женой (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)
Виктор Бронюк сбросил 30 килограммов (видео: YouTube)
Отметим, выбывший из "Танцев со звездами 2021" Фагот рассказал, что на проекте он похудел на 12 килограммов. При этом он признался, что, хотя много не ест, но любит вкусно поесть, и это сказывается на фигуре. А на "Танцах" у него было по несколько тренировок в день, что не могло не сказаться на фигуре.
Ранее известная украинская певица Алина Гросу рассказала, как ей удалось скинуть 12 лишних килограммов.