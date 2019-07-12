Сбил и оставил в крови: в Киеве велосипедист искалечил 69-летнюю женщину

Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У киевлянки диагностирована открытая черепно-мозговая травма

В Киеве велосипедист совершил наезд на пожилую женщину и скрылся с места ДТП, оставив несчастную истекать кровью. Под колеса попала 69-летняя киевлянка. Как сообщается в сюжете ТСН, женщину забрали в больницу, у нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Как рассказала дочка пенсионерки, наезд произошел прямо во дворе их с мамой дома. Ей позвонили в дверь и сказали, что на ее мать наехал велосипедист и уехал, не оказав помощи.

"Я увидела маму, лежащую на асфальте. Тут была лужа крови. Приехала скорая помощь и оказала медицинскую помощь", - рассказала дочь пострадавшей Ольга.

По ее словам, велосипедист вначале поднял женщину, но потом бросил на землю и быстро ретировался.

Видео: в Киеве наехали на пожилую женщину (YouTube/ТСН)

Свидетели рассказали, что пострадавшая громко закричала. К счастью, медики приехали быстро и оказали первую помощь.

Как сообщает дочь пострадавшей, ее мама сейас в больнице в тяжелом состоянии, у нее судороги и все прыгает перед глазами.

Сейчас за дело активно взялась полиция и разыскивает уехавшего с места ДТП велосипедиста. К сожалению, камер на улице не было, поэтому о помощи просят людей, которые что-либо видели или знают об этом происшествии.

Отметим, что это уже второй случай наезда велосипедиста на пешехода в Киеве за эту неделю. Так, 10 июля велосипедист сбил 5-летнюю девочку в подземном переходе, в результате чего ребенок получил тяжелые травмы и находится в больнице. Вопиющий случай произошел на Троещине в подземке на перекрестке улицы Драйзера и проспекта Маяковского.

Как сообщалось ранее, в Киеве в Соломенском районе водитель иномарки наехал на ногу двухлетнему ребенку. Малыша госпитализировали в детскую больницу №1.