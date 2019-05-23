Сбежала раньше времени: Меган Маркл лишилась единственной помощницы

Меган Маркл, которая совсем недавно родила своего первенца, внезапно лишилась единственной помощницы по уходу за малышом. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Выяснилось, что мама Меган Маркл, бабушка новорожденного Арчи Харрингтона внезапно покинула поместье Фрогмор-Хаус и улетела обратно в Лос-Анжелес. Предполагалось, что Дория Рэгланд пробудет вместе с дочерью и внуком несколько месяцев в Британии, по крайней мере до тех пор, пока Меган Маркл не вернется к своим обязанностям.

Она прибыла в Лондон незадолго до рождения внука и для нее в Фрогмор-хаусе приготовили несколько отдельных комнат. Дорию Рэгланд даже упомянули в официальном объявлении о рождении Арчи Харрингтона, что подчеркнуло ее важную роль в жизни королевской четы.

Однако буквально на днях Дорию Рэгланд заметили в Лос-Анжелесе, где она выгуливала своих собак.

Скриншот поста (instagram.com/thesussexes)

По словам источника в королевском дворце, бабушка была единственным и незаменимым помощником для Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына. Герцог и герцогиня Сассекские даже не торопились нанимать няню для Арчи, так как рассчитывали на то, что бабушка останется с ними на несколько месяцев.

Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном (instagram.com/sussexroyal)

Что произошло между Меган Маркл и ее матерью на данный момент неизвестно. Возможно, ее в Лос-Анжелес вызвала работа – она работает инструктором по йоге. А возможно Дория Рэгланд оказалась не готова к жизни в Лондоне под одной крышей с собственной дочерью.

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