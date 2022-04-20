Когда сажать огурцы, чтобы гарантированно получить щедрый урожай

Огурцы - теплолюбивая культура, которую в открытый грунт стоит высаживать только тогда, когда не будет риска холодов.
Как и когда сажать овощи, как за ними ухаживать, лучшие даты для посадки - читайте ниже в материале Styler.
Делать это можно, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней будет составлять не менее +12... +15 градусов.
Как правило, в Украине такая погода устанавливается в мае (конечно, это варьируется в зависимости от региона посадки). Например, в южных областях при постоянной теплой погоде можно посадить культуру в конце апреля. Можно садить и в июне, а можно в несколько этапов, чтобы получить ранний и поздний урожай.
Народные приметы говорят, что огурцы лучше всего сажать на Юрия, 6 мая.
А лунный календарь называет такие даты:
Если хотите ускорить появление урожая, можно совместить открытый и парниковый способы: высадить во временные парники раньше, а потом открыть их, когда станет теплее.
При недостатке влаги в почве и воздухе, а также при низкой температуре огурцы могут остановиться в росте. Для огурцов лучше всего выбирать солнечные участки, которые являются защищенными от ветра и сквозняков.
Если вы не внесли вовремя удобрения и огурцы растут медленно, растения слабые, их можно подкормить раствором коровяка или куриного помета с добавлением древесного пепла.
Признаком нехватки удобрений являются желтые листья, огурцы сбрасывают все завязи, плоды деформируются (грушевидная форма - нехватка калия, суженный и загнутый кончик - нехватка азота).
Огурцам нужны частые поливы теплой водой, подкормка, прополка, окучивание (стимулирует образование придаточных корней), прищипывание.
Грунтовые огурцы прищипывают над 5-6-м листком для образования боковых плетей. У тепличных огурцов регулярно прищипывают боковые плети над первой завязью. Также нужно удалять лишние плоды, достигшие 5-7 см, чтобы на одном растении оставалось не более 10-18 огурцов.
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