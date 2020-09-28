В Саудовской Аравии нашли отпечатки ног древних людей: жили 120 тыс. лет назад

В Саудовской Аравии обнаружена удивительная находка (коллаж РБК-Украина)

Археологи нашли в пустыне следы древнего человека

В Саудовской Аравии обнаружены отпечатки стопы человека, которым около 120 тысяч лет. Также ученые обнаружили тут следы слонов, живших на этой территории примерно 400 тысяч лет назад. Об этом сообщает Science Advances со ссылкой на исследования ученых из Института химической экологии Макса Планка.

Специалисты уверяют, что эта удивительная находка является самым древним доказательством существования Homo Sapiens на Аравийском полуострове.

Окаменелые следы семи представителей пралюдей обнаружены в пустыне Нефуд. Кроме человеческих отпечатков сохранились следы лошадей, верблюдов и слонов. Известно, что слоны жили здесь 400 тысяч лет назад.

По версии ученых, на территории пустыни когда-то было озеро. Именно поэтому здесь сосредоточены десятки отпечатков. Животные приходили сюда, чтобы напиться воды, а древние люди, чтобы пополнить запасы воды.

"Мы знаем, что люди посещали озеро, но отсутствие каменных орудий труда или доказательств разделки туш животных свидетельствует о том, что их посещение озера было недолгим", ㅡ рассказал Мэтью Стюард, глава исследовательской группы.

На территории пустыни предположительно было озеро (фото: advances.sciencemag.org)

Как мы писали ранее, археологи раскопали древнейшее захоронение возрастом более 8 400 лет.

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