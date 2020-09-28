ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Саудовской Аравии нашли отпечатки ног древних людей: жили 120 тыс. лет назад

Понедельник 28 сентября 2020 17:45
В Саудовской Аравии нашли отпечатки ног древних людей: жили 120 тыс. лет назад
В Саудовской Аравии обнаружена удивительная находка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Археологи нашли в пустыне следы древнего человека

В Саудовской Аравии обнаружены отпечатки стопы человека, которым около 120 тысяч лет. Также ученые обнаружили тут следы слонов, живших на этой территории примерно 400 тысяч лет назад. Об этом сообщает Science Advances со ссылкой на исследования ученых из Института химической экологии Макса Планка.

Специалисты уверяют, что эта удивительная находка является самым древним доказательством существования Homo Sapiens на Аравийском полуострове.

Окаменелые следы семи представителей пралюдей обнаружены в пустыне Нефуд. Кроме человеческих отпечатков сохранились следы лошадей, верблюдов и слонов. Известно, что слоны жили здесь 400 тысяч лет назад.

По версии ученых, на территории пустыни когда-то было озеро. Именно поэтому здесь сосредоточены десятки отпечатков. Животные приходили сюда, чтобы напиться воды, а древние люди, чтобы пополнить запасы воды.

"Мы знаем, что люди посещали озеро, но отсутствие каменных орудий труда или доказательств разделки туш животных свидетельствует о том, что их посещение озера было недолгим", ㅡ рассказал Мэтью Стюард, глава исследовательской группы.

В Саудовской Аравии нашли отпечатки ног древних людей: жили 120 тыс. лет назад

На территории пустыни предположительно было озеро (фото: advances.sciencemag.org)

Как мы писали ранее, археологи раскопали древнейшее захоронение возрастом более 8 400 лет.

Также мы сообщали, что в Египте нашли 14 неповрежденных 2500-летних саркофагов. Появились яркие фото.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь археология
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь