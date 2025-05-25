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Сатурн влаштує перевірку на міцність 4 знакам Зодіаку, а ще 4 - отримають ключі від щастя

Гороскоп на літо (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 25 травня починається особливий період - Сатурн опиниться в Рибах. Для когось це стане особливим сюрпризом, а комусь це принесе випробування.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, яким знакам Зодіаку пощастить, а кому слід бути обережними.

У кого почнеться новий етап

"25 травня Сатурн, планета мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми, робить інгресію до знаку Овен, де перебуватиме до 1 вересня 2025 року, коли через свою ретроградність знову повернеться до Риб", - розповіла астролог.

"Остаточно він зайде до першого знаку Зодіаку 14 лютого 2026 року, а залишить його 13 квітня 2028 року. Востаннє він перебував там з квітня 1996 до березня 1999 року", - додала вона.

Це, зазначила Соловйова, одне з найскладніших положень для "володаря кілець" Сонячної системи. Воно може зумовити хвилю проявів жорстокості, боротьби зі справжніми та вигаданими ворогами.  

Уважними з дією Сатурна у період з 25 травня до 1 вересня 2025 року та з 14 лютого до 13 квітня 2026 року треба бути:

  • Овнам
  • Ракам
  • Терезам
  • Козерогам.

Також астролог радить не втрачати пильність всім, в чиїх індивідуальних гороскопах у цих знаках розміщуються головні астрологічні елементи. 

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Лев
  • Стрілець
  • Близнюки
  • Водолій.

А ще пощастить тим, в кого там знаходяться основні об’єкти радиксу.

"У цей період можуть перейти в нову площину активності, пов’язані з самоусвідомленням, зовнішнім виглядом, іміджем, манерою поведінки, фізичним станом, особистою ініціативою, питаннями особистого характеру", - пояснила Соловйова.

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