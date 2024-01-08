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Санта Дімопулос позувала оголеною для фотографа-росіянки

Понеділок 08 січня 2024 22:13
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Санта Дімопулос позувала оголеною для фотографа-росіянки Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Санта Дімопулос розлютила мережу співпрацею з фотографом-росіянкою, перед об′єктивом якої вона позувала повністю оголеною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Деталі

У своїх соцмережах артистка поділилася знімками, які були зроблені на Балі, де Санта зустріла Новий рік без чоловіка та дітей.

Перед фотографом колишня "віагрянка" оголила всі свої "принади". Інтимні частини тіла вона прикрила руками.

Санта Дімопулос позувала оголеною для фотографа-росіянки

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Гарно, навіть без ретуші", - написала співачка.

Дімопулос також позначила на кадрі фотографку, яка організувала їй зйомку.

Нею виявилася громадянка РФ Тетяна Кудряшова. Вона працює на дві країни - Росію та Індонезію.

Ще у минулому році вона хизувалася світлинами, зробленими у Санкт-Петербурзі.

Санта Дімопулос позувала оголеною для фотографа-росіянки

Санта Дімопулос позувала оголеною для фотографа-росіянки

Санта Дімопулос спрівпрацює з російською фотографкою (фото: (фото: instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, останнім часом переможницю "Танців з зірками" хейтять щодо недостатнього висвітлення теми війни в Україні.

Прихильники закидають жінці, що її блог перетворився на "гарний Instagram, не заплямований війною".

Виконавиця мовчати не стала. Санта відповіла, що такі страшні війни відбуваються внаслідок того, що у більшості травмована душа.

Нещодавно ми розповідали, що російський репер засвітився з учасницями "Холостяка" на Балі.

Також українська комікеса оскандалилась недолугим "жартом" про вдів.

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