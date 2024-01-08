Санта Димопулос позировала обнаженной для фотографа-россиянки
Украинская певица Санта Димопулос разозлила сеть сотрудничеством с фотографом-россиянкой, перед объективом которой она позировала полностью обнаженной.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
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В своих соцсетях артистка поделилась снимками, сделанными на Бали, где Санта встретила Новый год без мужа и детей.
Перед фотографом бывшая "виагрянка" обнажила все свои "прелести". Интимные части тела она прикрыла руками.
Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
"Красиво, даже без ретуши", - написала певица.
Димопулос также отметила на кадре фотографа, которая организовала ей съемку.
Ею оказалась гражданка РФ Татьяна Кудряшова. Она работает на две страны - Россию и Индонезию.
Еще в прошлом году она хвасталась фотографиями, сделанными в Санкт-Петербурге.
Санта Димопулос сотрудничает с русской фотографией (фото: instagram.com/santadimopulos)
Напомним, в последнее время победительницу "Танцев со звездами" хейтят относительно недостаточного освещения темы войны в Украине.
Поклонники упрекают женщину, что ее блог превратился в "хороший Instagram, не запятнанный войной".
Исполнительница молчать не стала молчать. Санта ответила, что такие страшные войны происходят вследствие того, что у большинства травмирована душа.
Недавно мы рассказывали, что российский рэпер засветился с участницами "Холостяка" на Бали.
Также украинская комикеса оскандалилась нелепой "шуткой" о вдовах.