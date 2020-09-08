Самый длинный стеклянный мост в мире: появились фото и видео уникальной постройки

В Китае построили уникальный стеклянный мост (Коллаж РБК-Украина)

Этот мост стал самым большим стеклянным мостом в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса

В Китае открыли уникальный стеклянный мост. Длина этого моста – 526 метров и одновременно он может вместить не более 500 человек.

Высота нового моста – 201 метр и он соединяет берега реки Ляньцзян. Толщина стекла, из которого изготовлен этот мост – 4,5 метра, и оно имеет три слоя. Посетители этого моста могут спокойно рассмотреть то, что происходит у них под ногами.

Вместительность этого моста – до полутысячи человек одновременно. Он довольно узкий, но в двух местах установлены смотровые площадки и ширина в этих местах достигает 9 метров. Держится мост на грубых тросах, которые крепятся к двум красным металлическим башням.

В Китае построили уникальный стеклянный мост

Мост был построен по проекту китайской студии Architectural Design и научно-исследовательского института Чжецзян. Дизайнеры моста хотели, чтобы он не сильно выделяется на фоне природы, поэтому его сделали очень минималистичным.

Эта конструкция уникальна и во всем мире нет ни единого аналога. Она уже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее самым большим стеклянным мостом в мире считалась конструкция в Национальном парке Чжанцзяцзе, в провинции Хунань, Китай. Этот мост имеет высоту в 300 метров и протяженность в 393 метра.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на пешеходном мосту мопедист сбил девушку и просто уехал.

А также рассказывали о том, что в Киеве руфер устроил стриптиз на крыше высотки.