Был самым смешным: умер знаменитый британский комик

Фредди Старр, знаменитый актер и комик, умер 9 мая в возрасте 76 лет. По информации британских СМИ, звезду многих теле-шоу обнаружили на полу его собственного дома в Испании, куда артист перебрался из Англии в 2016 году.

Известно, что в последние годы у Фредди Старра были проблемы со здоровьем. В частности, он страдал от астмы, а в 2010-м у комика случился сердечный приступ.

Причина смерти артиста будет установлена после вскрытия.

Фредди Старр (фото: facebook.com/FREDDIESTARROFFICIAL)

Мировые знаменитости в своих социальных сетях скорбят по коллеге. Многие отмечают, что Фредди был "одним из величайших комиков всех времен".

"Только что узнал, что Фредди Старр скончался. Он был самым смешным человеком из всех людей, которых я видел. Я сильно опечален тем, что мы потеряли одного из величайших талантов комедийного жанра", - написал в Twitter британский актер Бобби Давро.

Скриншот

"Умер Фредди Старр. Рисковый, но безумно смешной. Мы делали туры по Ближнему Востоку, там были очень строгие правила. "Просто две вещи, мистер Старр, никогда не ругайтесь и никогда не обращайтесь непосредственно к принцу Хусейну. Занавес открывается. Фредди: "Хорошо, кто из вас, черт возьми, принц Хуссейн?" Занавес закрывается", - вспомнил историю актер Робин Асквит.

"Грустно слышать о смерти Фредди Старра... Его стиль, возможно, вышел из моды и популярности комедии - но важно признать его некогда огромную популярность и известность. Возмутительные и острые пародии были потрясающими", - написала актриса и телеведущая Аманда Холден.

Скриншот

Фредди Старр (настоящее имя Фредерик Лесли Фауэлл) родился в 1943 году в Ливерпуле. В 1960-х годах будущий комик играл в поп-группе The Midnighters и был знаком с участниками группы The Beatles. А широкую известность Старр приобрел после участия в шоу талантов Opportunity Knocks.

В 1990-х Фредди Старр был ведущим собственных шоу: The Freddie Starr Show, An Audience with Freddie Starr, Another Audience with Freddie Starr, Beat The Crusher и других.

Фредди Старр (фото: facebook.com/FREDDIESTARROFFICIAL)

