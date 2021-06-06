Самые загадочные города-призраки в мире: в список попала Украина

Заброшенные города, которые выглядят призраками, разбросаны по всему миру. У каждого из них своя интересная история. Причины того, что люди покинули эти города, могут быть разные – спад экономики, экологическая катастрофа, стихийное бедствие или война. Одним из таких городов стала Припять – возле Чернобыльской АЭС.

На Земле есть города, которые полностью стали призраками и там нет жителей, а туристы туда забредают очень редко. А есть заброшенные города, где осталось всего несколько жителей. Чаще всего доступ в такие места запрещен или ограничен – пускают только туристические группы.

Крако в Италии

Эта область была заселена греками в 540 году до н.э. Несколько веков тут существовало вполне успешное поселение, университет, четыре крупных палаццо и город стремительно развивался. В 1656 году эпидемия чумы сократила население города в сотни раз, а экономика начала угасать. В 1892-1922 годах жители массово перебирались в Северную Америку. А в 1963 году произошел оползень и большинство жителей были эвакуированы. Последним гвоздем стало землетрясение в 1980 году. С тех пор город стал туристической достопримечательностью и декорациями к фильмам – там снимали "Квант милосердия" и "Страсти Христовы".

Город Крако в Италии

Припять, Украина

Один из самых известных городов-призраков в мире. Основан был в 1970 году, для поддержания Чернобыльской АЭС – там проживали работники станции со своими семьями. На момент катастрофы было зарегистрировано почти 50 тысяч населения. Всех жителей города эвакуировали, и город стал призраком. Долгое время туда было запрещено даже приближаться, но сейчас уровень радиации снизился и в Припять стали ездить туристы.

Город Припять в Украине

Орадур-сюр-Глан, Франция

На западе Франции находится поселок-призрак. Он был разрушен 10 июня 1944 года, и нацисты убили почти всех его жителей, включая женщин и детей. Чудом выжили только 30 человек. Всех жителей заставили покинуть свои дома. Мужчин собрали в сараях, где расстреляли, а потом подожгли. Женщин и детей заперли в церкви и сожгли, а тех, кто пытался выбраться – расстреливали. После войны Шарль де Голль предложил построить новый поселок рядом, а этот – превратить в мемориал.

Город Орадур-сюр-Глан во Франции

Фамагуста, Кипр

На юге города Фамагуста находится квартал Вароша. В начале 70-х годов это был туристический центр номер один. Там были построены новые здания, гостиницы, развивалась инфраструктура. Этот курорт посещали Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо и Ричард Бертон. Но в 1974 году произошло турецкое вторжение на Кипр и местность перешла под контроль Турции. Жители покинули свои дома и бежали, а сама территория уже много лет остается заброшенной. Въезд туда запрещен и квартал необитаем.

Город Фамагуста на Кипре

Остров Хасима, Япония

Хасима или как его еще называют Гункандзима – остров в 15 км от Нагасаки, на юге Японии. В начале 19 века на острове был обнаружен уголь и в 1887 году были построены угольные шахты. В 1959 году был расцвет города, там проживало более 5 тысяч человек. В 1974 году запасы угля закончились и люди начали покидать остров. До 2000 года город был заброшенным, а потом его начали восстанавливать и пускать туристов. В 2015 году остров был признан объектом Всемирного наследия Юнеско.

Остров Хасима в Японии

Кенникот, Аляска, США

В 1900 году Кенникот был центральным шахтерским лагерем, который соединял несколько медных рудников. Тут обнаружили залежи медной руды, которая очень ценилась в мире. Сотни людей поехали на Аляску, чтобы работать на медных рудниках. С 1909 по 1938 год было добыто более 4 млн тонн руды. Но в 1930-хх года залежи истощились, и шахты начали закрываться. В ноябре из Кенникота уехали последние жители, а город превратился в призрак.

Город Кенникот на Аляске

Дханушкоди, Индия

Довольно старый индийский город, который прекрасно развивался и рос, в нем жили и работали люди. Тут был туристический центр – туристы приезжали любоваться видами Лаккадивского моря. Все изменилось за одну ночь – в декабре 1964 года, когда на город обрушился циклон Рамсварам. Скорость ветра составляла 280 км/час, а высота волн – 7 метров. Погибло почти 1800 человек, а город – разрушен. Он был объявлен непригодным для жизни и оставлен. Сейчас туда ездят только туристы.

Город Дханушкоди в Индии

Лифта, Израиль

Одно из самых древних поселений в Израиле. Там были найдены археологические останки, датируемые железным веком. В 1945 году в Лифте проживало более 2 тысяч человек, большинство – мусульмане. Во время гражданской войны в 1947-1948 годах Лифту покинуло большинство жителей, остались только представители еврейской общины. Но и они покинули город в 1971 году. Последние жители покинули город в 2017 году и с тех пор Лифта считается природным заповедником.

Город Лифта в Израиле

Каякей, Турция

Этот город расположен на юго-западе Турции. В нем много зданий 18 века, но большинство из них уже разрушены. До Первой мировой войны в Каякей проживало около 6500 греков. Однако все они были убиты в результате массовых убийств во время войны. В 1923 году территория перешла под власть Турции, и греческое население покинуло город. Турецкое правительство пыталось заселить город мусульманами, но они боялись призраков убитых и уезжали. Сейчас город стал призраком и его используют как музей под открытым небом.

Город Каякей в Турции