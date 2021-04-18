Самые вкусные и необычные рецепты праздничных пасок: есть даже со сгущенкой!

Паска для новичков (с изюмом)

Ингредиенты:

Мука пшеничная - 600 г

Молоко - 300 мл

Масло сливочное - 180 г

Сахар - 200 г

Желток куриный - 6 шт.

Дрожжи свежие - 20 г или 8 г сухих

Цедра апельсина - по вкусу

Сок апельсиновый - 150 мл

Сахар ванильный - 10 г

Соль

Изюм - 150 г или другие сухофрукты, цукаты

Растительное масло - для смазывания формы

Глазурь, декор

Рецепт

Изюм тщательно помойте и залейте апельсиновым соком на 1 час. Затем слейте сок, изюм обсушите бумажным полотенцем и немного присыпьте мукой. Приготовьте опару. В теплое молоко добавьте дрожжи и 2 ч. л. сахара. Уберите опару в теплое место на 20-25 минут.

Желтки взбейте с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Добавьте в массу цедру одного апельсина и размягченное сливочное масло. Снова взбейте до однородной массы. В масляно-яичную смесь влейте готовую опару. Взбейте еще раз. Муку просейте и постепенно добавляйте в массу, а потом лопаткой замесите тесто. Оно должно быть, как густая сметана. Накройте пленкой и уберите в теплое место на 40-45 минут.

Когда тесто подойдет, добавьте изюм, перемешайте лопаткой и снова поставьте в теплое место на 40-45 минут. Формы смажьте маслом и заполните их на 1/3. Накройте полотенце и дайте постоять еще 15-20 минут.

Выпекайте при температуре 170 градусов 15 минут, потом убавьте температуру до 160 градусов и пеките еще 15 минут. После выключения духовки оставьте паски внутри еще на 5 минут. Потом достаньте и украсьте.

Фото: Паска на праздничном столе (freepik.com)

Паска творожная "Тирамису"

Ингредиенты:

90 г молотого кофе

450 г воды

210 г печенья савоярди

2,1 кг творога

300 г йогурта

150 г сахара

270 г сгущенки комнатной температуры

180 г сливочного масла комнатной температуры

Какао для прослойки и отделки

Рецепт

Заварить кофе и отфильтровать его. Подготовить формы для пасхи, выстелить их марлей или агроволокном. Творог смешать с йогуртом и сахаром, взбить блендером до гладкости. К сгущенке добавить сливочное масло (оба ингредиента должны быть комнатной температуры) и взбить до состояния крема. Подмешать крем к творожной массе.

Для формирования паски на дно отправить немного творожной основы. Сверху в один слой распределить савоярди, обмакивая их в кофе. (Не бойтесь разламывать савоярди, чтобы идеально заполнить форму для пасхи). Поверх савоярди распределить немного творожной массы и присыпать ее какао-порошком. Повторить прослаивание еще 2-3 раза.

Подогнуть края ткани, закрывая творожную массу. Установить на паску груз и убрать на ночь в холодильник для оттока жидкости и уплотнения. Перед подачей присыпать паску какао-порошком.

Паска со сгущенным молоком

Ингредиенты:

творог - 1,25 кг

молоко сгущенное - 1 банка

масло сливочное - 300 г

пудра сахарная - 0,5 стакана

сметана - 250 мл

изюм - 1 стакан

ваниль по вкусу

Рецепт

Творог протереть через сито, добавить масло, сахарную пудру. Творог, масло, сахарную пудру и ванилин тщательно растереть, добавить сметану, сгущенное молоко, вымытый просушенный изюм.

Массу тщательно перемешать, положить в пасочницу, застеленную марлей, сверху положить гнет и поставить в холодильник.