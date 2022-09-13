Самые простые способы защитить обувь от промокания: без дорогих суперсредств

В Украине наступила дождливая погода и если голову защитить от влаги можно зонтиком или непромокаемым капюшоном, то обувь будет от воды постоянно страдать. Даже суперсредства не всегда справляются с защитой от промокания, а вот домашние средства придут на помощь всегда.

Какими подручными средствами можно сделать защиту обуви от промокания - читайте ниже.

Перед обработкой обувь нужно тщательно очистить и просушить. Большинство вариантов подходят для кожи и изделий из кожзаменителя. Для замши и нубука эти средства использовать не рекомендуется - может испортиться матовость.

Способ 1

Растопите немного гусиного (или бараньего) жира, смешайте его с воском и касторовым маслом. Нанесите на поверхность обуви и тщательно втирайте. Оставьте на ночь.

Способ 2

Натрите воск - вам нужна 1 ч. ложка. Смешайте с 100 очищенного бензина для зажигалок. Перемешивайте до полного растворения парафина. Возьмите ватный диск и нанесите смесь на поверхность обуви. Оставьте на ночь. Можно обдуть теплым воздухом из фена - быстрее впитается.

Важно! Бензин быстро воспламеняется, поэтому держите обувь подальше от костра, камина и не сушите возле огня.

Способ 3

Касторовое масло+льняное масло+парафин. Растворите на водяной бане по 2 ч. ложки касторового и льняного масла. Добавьте 1 ч. ложку натертого парафина. Растворите его полностью. Полученную смесь теплой нанесите на обувь, но не усердствуйте, чтобы не закупорить поры. Оставьте на ночь.

Способ 4

Скипидар+рыбий жир+льняное масло. Смешайте ½ ст. ложки скипидара, 4 ч. ложки рыбьего жира и 4 ч. ложки льняного масла. Полученную смесь нанесите на обувь и оставьте на ночь.

Способ 5

Возьмите 20 г пчелиного воска и смешайте с 10 г скипидара, а также с 50 г канифоли. Нанесите на обувь и оставьте на ночь.

Способ 6

Возьмите самую простую свечу, но без стеарина. Натрите свечой обувь и погрейте ее феном. Повторите процедуру 2-3 раза, чтобы поверхность получила плотную пленку парафина.

Способ 7

Возьмите обычный вазелин и натрите им обувь. Он не твердеет и быстро смывается, но при этом добавляет обуви блеск. Использовать его можно регулярно. Обработайте поверхность обуви и оставьте на пару часов.