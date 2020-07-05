Самые полезные напитки для мужчин: повышают уровень гормонов и дают силу

Специалисты назвали самые полезные напитки для здоровья мужчин. Их регулярное употребление способно повысить уровень тестостерона и снизит риск развития импотенции и простатита.

Медики и диетологи утверждают, что для мужского здоровья очень важно включить в рацион соки из натуральных продуктов. Достаточно будет одного стакана в день, чтобы снизить риск развития простатита и повысить потенцию. Об этом пишет издание MedikForum.

Гранатовый сок. В нем содержатся такие полезные витамины, как А, В1, В2, В6, С и микроэлементы – железо, калий, магний и фосфор. Такой сок содержит большое количество антиоксидантов и улучшает состояние кровеносных сосудов. Очень полезен для мужской потенции.

Тыквенный сок. В нем содержится большое количество цинка, благодаря которому в организме мужчины повышается уровень тестостерона. Этот сок очень полезен для профилактики простатита.

Арбузный сок. В этом соке содержится цитруллин – аминокислота, обладающая сосудорасширяющим эффектом. Механизм действия цитруллина на мужской организм схож с медикаментами, которые повышают потенцию – он трансформируется в аминокислоту аргинин, который увеличивает оксид азота. Этот процесс вызывает приток крови к половому органу и обеспечивает мужчинам стойкую потенцию.

Сельдерейный сок. Содержит большое количество андротестостерона, которое превращается в организме в тестостерон. Он рекомендован не только мужчинам, но и женщинам, так как помогает при болезнях кишечно-желудочного тракта и мочекаменной болезни.

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