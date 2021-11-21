Самые мистические места в Украине: куда поехать, чтобы встретить призраков

Однако в нашей стране есть самые настоящие мистические места, где можно почувствовать присутствие иных сил или даже встретить призраков.

В Украине много красивых мест для путешествий и экскурсий. Многие из них имеют легенды и разные истории о своем происхождении.

Где в Украине находятся самые мистические места – читайте в материале Styler ниже.

Антониевы пещеры в Чернигове

Это место считалось святым еще в дохристианские времена. По легендам тут поклонялись Перуну. Вокруг пещер растет священная дубовая роща. А в самих пещерах обитали монахи, которые их использовали для молитв и уединения.

Татары во время набега напали на эти пещеры и гнались за монахами по подземным коридорам, но те как будто растворились в воздухе. Пещеры находятся на территории Ильинской церкви.

Фото: Антониевы пещеры

Гранитный каньон в Богуславе

Тут просто невероятной красоты пейзажи, а сам каньон состоит из гранита красного цвета. По легендам, этот гранит помогает усилить интуицию и спасает от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В окрестностях находится более 200 курганов и по рассказам гидов, туристы неоднократно там видели призраков.

Буша в Винницкой области

Более 7 тысяч лет назад это место считалось святилищем. В скальном храме есть удивительный барельеф, на котором изображены дерево, олень и человеческая фигура.

Аналогов этого барельефа нет ни в одной стране мира и ученые бьются в попытке разгадать эту головоломку по сегодняшний день. В этом месте очень сильная энергетика и порой люди начинают после визита сюда понимать многие вещи.

Чертовы скалы во Львове

О происхождении Чертовых скал существует множество легенд. Это группа скал, холм и памятник природы местного значения. Вокруг – просто невероятной красоты природа.

Еще в 1973 году экспедиция археологов и ученых обнаружила в этом месте фрагменты посуды скифского периода, а также кости мамонта, северного оленя и первобытного коня.

Есть гипотеза о том, что в этом месте более 27 тысяч лет назад находился охотничий лагерь (в позднем палеолите).

Само место очень мистическое – во время прогулок по лесу вокруг скал можно услышать голоса, пение неизвестных птиц и некоторые слышали даже звуки каких-то музыкальных инструментов.

А на трассе перед въездом в главные ворота Чертовых скал водители в определенное время видят молодую девушку в белом платье, которая выходит на дорогу и исчезает. По легенде, она предупреждает водителей о вероятной аварии.

Таракановский форт в Ровенской области

Это одно из самых древних оборонных сооружений в Украине. По оценкам ученых, его построили в конце XIX века.

По легендам, в этом форте находились австрийские военные, которые были похоронены под стенами сооружения. По другим историям, в этом здании немцы проводили секретные опыты нового оружия.

Местные говорят, что в этом форте водятся привидения и их часто видят туристы. Также тут есть ощущение присутствия потусторонних сил. Люди слышат фразы, голоса, шепот – на нескольких языках.

Бугайский треугольник в Сумской области

Странное и мистическое место. Когда-то тут был хутор-поселение, но люди покинули это место из-за необъяснимых аномалий.

Время тут то ускорялось, то замедлялось, все механизмы и компасы ломались, а по ночам были слышны необъяснимые звуки и голоса.

Люди ушли с этой местности и больше там никто не поселился, а звери стараются обходить треугольник десятой дорогой.

Жевахова гора в Одессе

Это место популярно среди одесситов, которые увлекаются различными магическими ритуалами и оккультизмом.

Тут проводятся мистические собрания, частенько видят НЛО и призраков. Местные жители говорят, что над этой горой неоднократно видели странные летающие объекты.

Лядова в Винницкой области

Древний скальный монастырь с невероятными видами и красотой пейзажей. Это место называют Украинским Афоном, так как в природных пещерах с древних времен молились монахи и вся местность просто наполнена мощной энергетикой.

Подгорецкий замок

Замки в Украине практически все наделены страшными и мистическими историями, а соответственно и определенной энергетикой.

По легендам, в Подгорецком замке ревнивый аристократ живьем замуровал в стену свою молодую жену. С тех пор Белая Пани бродит неприкаянная по коридорам замка.

В советское время в этом замке был туберкулезный диспансер и больные частенько видели и слышали призрак молодой женщины.

Озеро призраков в Хмельницкой области

Озеро призраков Викнина находится в Хропотове Хмельницкой области. Вода в этом озере никогда не замерзает, даже в сильные морозы. Тут много рыбы и местные рыбаки утверждают, что она не исчезает.

Купаться в этом озере не рискуют даже самые смелые люди, так как оно, по легендам, является порталом в иной мир. Над водой часто видят призраков.

Фото: Озеро призраков в Хмельницкой области