Наймістичніші місця в Україні: куди поїхати, щоб зустріти привидів

Однак в нашій країні є справжнісінькі містичні місця, де можна відчути присутність інших сил або навіть зустріти привидів.

В Україні багато красивих місць для подорожей та екскурсій. Багато з них мають легенди та різні історії про своє походження.

Де в Україні знаходяться наймістичніші місця – читайте в матеріалі Styler нижче.

Антонієві печери в Чернігові

Це місце вважалося святим ще в дохристиянські часи. За легендами тут поклонялися Перуну. Навколо печер росте Священний Дубовий Гай. А в самих печерах мешкали ченці, які їх використовували для молитов і усамітнення.

Татари під час набігу напали на ці печери та гналися за ченцями по підземних коридорах, але ті ніби розчинилися в повітрі. Печери знаходяться на території Іллінської церкви.

Фото: Антонієві печери

Гранітний Каньйон в Богуславі

Тут просто неймовірної краси пейзажі, а сам Каньйон складається з граніту червоного кольору. За легендами, цей граніт допомагає посилити інтуїцію і рятує від захворювань серцево-судинної системи.

В околицях знаходиться понад 200 курганів і за розповідями гідів, туристи неодноразово там бачили привидів.

Буша у Вінницькій області

Понад 7 тисяч років тому це місце вважалося святилищем. У скельному храмі є дивовижний барельєф, на якому зображені дерево, олень і людська фігура.

Аналогів цього барельєфа немає ні в одній країні світу і вчені б'ються в спробі розгадати цю головоломку по сьогоднішній день. У цьому місці дуже сильна енергетика і часом люди починають після візиту сюди розуміти багато речей.

Чортові скелі у Львові

Про походження Чортових скель існує безліч легенд. Це група скель, пагорб і пам'ятка природи місцевого значення. Навколо - просто неймовірної краси природа.

Ще в 1973 році експедиція археологів і вчених виявила в цьому місці фрагменти посуду скіфського періоду, а також кістки мамонта, північного оленя і первісного коня.

Є гіпотеза про те, що в цьому місці понад 27 тисяч років тому знаходився мисливський табір (в пізньому палеоліті).

Саме місце дуже містичне - під час прогулянок лісом навколо скель можна почути голоси, спів невідомих птахів і деякі чули навіть звуки якихось музичних інструментів.

А на трасі перед в'їздом в головні ворота Чортових скель водії в певний час бачать молоду дівчину в білій сукні, яка виходить на дорогу і зникає. За легендою, вона попереджає водіїв про ймовірну аварію.

Тараканівський форт у Рівненській області

Це одна з найдавніших оборонних споруд в Україні. За оцінками вчених, його побудували в кінці XIX століття.

За легендами, в цьому форті знаходилися австрійські військові, які були поховані під стінами споруди. За іншими історіями, в цій будівлі німці проводили секретні досліди нової зброї.

Місцеві кажуть, що в цьому форте водяться привиди і їх часто бачать туристи. Також тут є відчуття присутності потойбічних сил. Люди чують фрази, голоси, Шепіт – декількома мовами.

Бугайський трикутник у Сумській області

Дивне і містичне місце. Колись тут був хутір-поселення, але люди покинули це місце через незрозумілі аномалії.

Час тут то прискорювався, то сповільнювалося, всі механізми та компаси ламалися, а ночами були чутні незрозумілі звуки й голоси.

Люди пішли з цієї місцевості та більше там ніхто не оселився, а звірі намагаються обходити трикутник десятою дорогою.

Жевахова гора в Одесі

Це місце популярне серед одеситів, які захоплюються різними магічними ритуалами та окультизмом.

Тут проводяться містичні зібрання, частенько бачать НЛО і привидів. Місцеві жителі кажуть, що над цією горою неодноразово бачили дивні літаючі об'єкти.

Лядова у Вінницькій області

Стародавній скельний монастир з неймовірними видами та красою пейзажів. Це місце називають Українським Афоном, оскільки в природних печерах з давніх часів молилися ченці й вся місцевість просто наповнена потужною енергетикою.

Підгорецький замок

Замки в Україні практично всі наділені страшними та містичними історіями, а відповідно і певною енергетикою.

За легендами, у Підгорецькому замку ревнивий аристократ живцем замурував у стіну свою молоду дружину. Відтоді Біла пані бродить неприкаяна коридорами замку.

За радянських часів в цьому замку був туберкульозний диспансер і хворі частенько бачили та чули привид молодої жінки.

Озеро привидів у Хмельницькій області

Озеро привидів Вікніна знаходиться в Хропотовій Хмельницької області. Вода в цьому озері ніколи не замерзає, навіть в сильні морози. Тут багато риби й місцеві рибалки стверджують, що вона не зникає.

Купатися в цьому озері не ризикують навіть найсміливіші люди, оскільки воно, за легендами, є порталом в інший світ. Над водою часто бачать привидів.

Фото: Озеро привидів у Хмельницькій області