Мерзский политик-украинофоб: каким запомнят пока еще живого Жириновского

Утром 25 марта появилась новость о смерти Владимира Жириновский от осложнений коронавируса. Вскоре председатель госдумы Володин опроверг информацию, сказав, что политик все еще жив и лечится.

Чем запомнят все еще (пока что) живого Жириновского - в материале Styler .

Интересно, что последним самым громким высказыванием Жириновского стал его призыв бомбить Украину в новогоднюю ночь.

"Часа в 4 утра, когда уже все подшофе... Наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то и шарахнуть, как следует", - сказал Жириновский в конце 2021 года.

Как украинцы отреагировали на новость о смерти Жириновского

Смерть политика стала объектом для юмора в сети.

Украинцы пишут, что теперь убитые "освободители" пойдут не на концерт к Кобзону, а на шашлыки к Владимиру Вольфовичу:

"Тепер 200-тих росіян відправлятимемо на шашлики до Жиріка"

"Жириновський Шрьодінґера"

"Ось тепер Жириновський, без усяких сумнівів, точно дійде до Києва... З ґрунтовими водами..."

"У мене таке враження, що Жириновський помирає десь в Чорнобаївці"

"Жириновський не помер, бо у рускіх патєрь нєт"

В Пеклі у Кобзона вчора була приватна вечірка. Ні, ще не Жириновський. Два якісь жмура в погонах. pic.twitter.com/ZpsfUtbYHo — Iaroslav Drobotun (@yadrobotun) March 24, 2022

"Жириновський - просто ідеальна метафора для Росії. Одночасно і живий і мертвий"

"Надаю перевагу думці, що Жириновський наполовину мертвий, ніж наполовину живий"

Жириновский прославился неадекватными, агрессивными выступлениями, актами ксенофобии, империализма и украинофобии

В 2013 году предлагал разодрать Украину на части:

"Значит, Львов - столица Украинской республики на базе шести областей, которые мы передали по итогам Второй мировой войны: Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская, Ровенская, Черновицкая и Волынская. Ну и Закарпатье там остается. Может, там создать небольшую республику русинов. А все остальное я вижу в составе большой Российской Федерации".

Требовал отдать дедовскую фабрику в Ровенской области Украины:

"Фабрика моя - с 1905 года. Они (Украина) же хотят в Евросоюз - обязаны вернуть. Я одно прошу, что, трудно дать? Такие упертые, обожрались сала и ничего не хотят. Я писал письмо Януковичу, Ющенко и Тимошенко - никто мою фабрику мне не возвращает. Тоже мне, европейцы".

Назвал оккупацию Крыма большой победой:

"16 марта можно сравнить с 9 Мая. В мае 1945 года мы сбросили коричневую чуму, а 16 марта 2014 года жители Крыма сбросили нацистский режим Украины".

В Украине на Жириновского завели уголовное дело

24 марта 2014 Жириновский направил правительствам Польши, Венгрии и Румынии предложение разделить Украину вместе с Россией.

Он предложил провести референдум о присоединении к Польше Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей, Румынии и Венгрии - Черновцы и Закарпатье, а остальные должны были отойти в состав России. По его мнению, Украиной должна оставаться только центральная часть государства.

В мае 2014 года Жириновский подарил свой личный внедорожник "Тигр" боевикам так называемой "ЛНР".

В 2018 году Генеральная прокуратура Украины установила факты, подтверждающие причастность высшего руководства РФ в поддержке и материальном обеспечении террористических организаций Луганска и Донецка. В октябре 2018 обвинительные акты вручены защитникам Жириновского.

В декабре 2021 Жириновский призвал РФ начать в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года бомбардировки Украины.

Советовал Украине перейти на Московское время и на русский язык:

Мама - русская, папа - юрист

Жириновский родился в Алматы, Казахской ССР в семье Вольфа Исааковича Эйдельштейна и Александры Павловны Макаровой. Отец происходил из еврейской семьи из Западной Украины (Костополь, Ровенская область).

Во время войны его отец с братом были эвакуированы в Алматы, где он женился на матери Владимира - Александре Макаровой. В 1946 году отец уехал в Польшу, и связь с ним оборвалась.

На вопрос о его национальности Жириновский отвечал, что его мама - русская, папа - юрист.

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации с 21 декабря 2011. Трижды баллотировался в президенты в 2008, 2012, 2018 годах.

Политическая деятельность Жириновского характеризуется крайне скандальными популистскими высказываниями. Он неоднократно угрожал оппонентам смертной казнью или тюремным заключением, устраивал драки, даже с женщинами - политиками, журналистами.